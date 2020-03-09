Общество
Lenta.ruВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
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Единоборства
Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
Ранее СМИ сообщили, что в Якутске зоозащитники нашли контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал о накладных зубах певицы
Алла Пугачева раньше пользовалась капой, чтобы скрыть щербинку между зубами. Об этом сообщил экс-супруг певицы Александр Стефанович.
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
Как добавил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, в связи с этим санитарные проверки вводятся на четырех пунктах пропуска через границу с Германией и на одном с Чехией.
Происшествия
Уголовные дела против Дмитрия Захарченко
Кино
Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»
В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Экономика
В ООН подсчитали потери для мировой экономики из-за коронавируса
Как считают в ЮНКТАД, мировой экономический рост, который в соответствии с опубликованным в январе прогнозом Всемирного банка ожидался в 2020 году на уровне 2,7%, составит вследствие отрицательного влияния коронавируса около 1,7%.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Политика
Reuters: командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом
Пресс-служба Армии (Сухопутных войск) США сообщила, что командующий армией США в Европе Кристофер Каволи мог заразиться коронавирусом нового типа.
Экономика
Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Экономика
Силуанов гарантировал финансовую стабильность при падении цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что благодаря имеющимся ресурсам в стране сохранится финансовая стабильность, несмотря на низкие цены на нефть.
Армия и оружие
США назвали условия для заключения нового договора СНВ
Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Энергетика
«Будем затягивать пояса вокруг шеи». Степан Демура – о черном понедельнике мировой экономики
Параллельно падали российские бумаги на мировых фондовых рынках, а торги в США автоматически были приостановлены из-за снижения индекса S@P на открытии.
Общество
В Гааге начинается суд по делу о крушении рейса МН17
Судебный процесс по делу о крушении малазийского "Боинга" на юго-востоке Украины стартует 9 марта в Нидерландах.
Армия и оружие
Хитрыми маршрутами. Как «Академик Черский» маневрирует от санкций США
"Черский" избрал очень хитрую тактику передвижения. Сначала после выхода из порта Находки конечной точкой маршрута был обозначен Сингапур.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
Происшествия
Водородная станция горит на заводе в Петербурге
Общество
Израиль ввел карантин для всех въезжающих
Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну.
Экономика
В США упали основные фондовые индексы
По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно снизились ключевые индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq.
Финансы
На какие товары вырастут цены из-за обвала рубля
Падение рубля произошло 9 марта из-за обрушения цен на нефть на 31% — до 31,43 доллара за баррель.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Хоккей
Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху
Хоккеисты "Авангарда" знают, что могут вернуть серию плей-офф КХЛ против уфимского "Салавата Юлаева" в Балашиху, и сделают это, заявил форвард омского клуба Сергей Широков.
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью «Российской газете» сообщил, что современное вооружение и техника Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
На канале «Ютубер» в мессенджере Telegram обнародовали возможный отрывок новой песни группы Little Big, которая на предстоящем Евровидении-2020 в Нидерландах представит Россию.
Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Уфу» в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" не смог на своем поле обыграть "Уфу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.