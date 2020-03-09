Общество

Lenta.ruLenta.ruВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
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