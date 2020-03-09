Политика Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией Как добавил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, в связи с этим санитарные проверки вводятся на четырех пунктах пропуска через границу с Германией и на одном с Чехией.

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