Здоровье

РБКРБКВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время. Об этом в своем Twitter написал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейус.
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Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом верхушкой айсберга

Известия05:18

Глава ВОЗ сделал тревожное заявление по ситуации с коронавирусом

Московский Комсомолец05:09

Передачу коронавируса вне Китая назвали верхушкой айсберга

Lenta.ruвчера в 23:56

ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

РБК04:06

ВОЗ: ситуация с коронавирусом — верхушка айсберга

Телеканал 360°01:46

Гендиректор ВОЗ допустил, что в ситуации с коронавирусом пока видна «верхушка айсберга»

Интерфакс01:13

ВОЗ: за пределами Китая коронавирус будет распространяться быстрее

URA.Ru04:56
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Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.
RT на русском 05:30
Происшествия

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Lenta.ru 05:54
Происшествия

Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми

При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.
РБК вчера в 08:08
Кино

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»

В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
RT на русском 02:14
Авто

Обновленная Mazda CX-4 ставит рекорды продаж

Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
Новые автомобили вчера в 23:13
Технологии

Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020

Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
The GEEK 05:00
Политика

Спикеру парламента Хакасии Владимиру Штыгашеву вынесут выговор

Комиссия осудила поступок спикера парламента Хакасии, посчитав его недопустимым, а высказывания оценила как несоответствующие базовым принципам партии.
Шанс (г. Абакан) 04:37
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
RT на русском 05:46
Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Ведомости вчера в 16:20
Армия и оружие

США начали вывод войск с территории Ирака

По поступающим данным, американские силы начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака.
ТАСС 05:43
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета 07 февраля в 11:15
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс радиоэлектронной борьбы

Экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Sudostroenie.info 02:58
Здоровье

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Московский Комсомолец вчера в 05:05
Происшествия

Российский стоматолог изготовил бомбу и решил взорвать свою любовницу

Lenta.ru 05:36
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Политика

Bloomberg: Кремль нашел способ поднять рейтинг «Единой России» перед выборами в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сможет добиться кратковременного подъема экономики и повышения уровня жизни, что обеспечит «Единой России» кредит доверия на выборах в Госдуму.
БИЗНЕС Online 05:43
Общество

Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время

Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Российская газета вчера в 17:05
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат в выходные

Возглавил отечественный кинопрокат боевик «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», который дебютировал 6 февраля.
Inc-news.ru 04:04
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 13:40
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Lenta.ru 02:53
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Британию

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выйдут в свет в качестве «работающих» членов королевской семьи.
News.ru вчера в 13:17
Политика

Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Известия 05:44
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

ТВ Центр 07 февраля в 13:24
Политика

В МИД Турции заявили об отсутствии новой договорённости по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии договорённостей с Россией относительно урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 04:58
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске сняли на видео

Более 120 домов в подмосковном Подольске остались без горячей воды и отопления из-за взрыва на подстанции.
Вести.Ru 05:31
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Экономика

Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства

Министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова сообщила, что жители республики могут получить дополнительную денежную помощь от государства, став участником программы по заключению социальных контрактов.
МедиаКорСеть 05:11
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