Здоровье
РБКВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время. Об этом в своем Twitter написал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейус.
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Политика
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.
Происшествия
Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми
При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.
Кино
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»
В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
Авто
Обновленная Mazda CX-4 ставит рекорды продаж
Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
Технологии
Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020
Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
Политика
Спикеру парламента Хакасии Владимиру Штыгашеву вынесут выговор
Комиссия осудила поступок спикера парламента Хакасии, посчитав его недопустимым, а высказывания оценила как несоответствующие базовым принципам партии.
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Армия и оружие
США начали вывод войск с территории Ирака
По поступающим данным, американские силы начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс радиоэлектронной борьбы
Экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Здоровье
Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Политика
Bloomberg: Кремль нашел способ поднять рейтинг «Единой России» перед выборами в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сможет добиться кратковременного подъема экономики и повышения уровня жизни, что обеспечит «Единой России» кредит доверия на выборах в Госдуму.
Общество
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время
Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат в выходные
Возглавил отечественный кинопрокат боевик «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», который дебютировал 6 февраля.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Британию
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выйдут в свет в качестве «работающих» членов королевской семьи.
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Политика
В МИД Турции заявили об отсутствии новой договорённости по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии договорённостей с Россией относительно урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске сняли на видео
Более 120 домов в подмосковном Подольске остались без горячей воды и отопления из-за взрыва на подстанции.
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Экономика
Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства
Министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова сообщила, что жители республики могут получить дополнительную денежную помощь от государства, став участником программы по заключению социальных контрактов.