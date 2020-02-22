Здоровье
РЕН ТВГлава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность распространением нового коронавируса за пределами Китая. Об этом передает пресс-служба ВОЗ.
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Глава ВОЗ о сдерживании эпидемии коронавируса: «Окно возможностей закрывается, мир должен действовать быстрее»
Комсомольская правдавчера в 11:32
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Комментарии
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Геологи обнаружили в Индии более трёх тысяч тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш.
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