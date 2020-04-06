Коронавирус
Газета.RuГлава ВОЗ призвал носить маски только при необходимости
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал носить медицинские маски только тех, кто в них нуждается, сообщает ТАСС. По словам Гебрейесуса, носить эти средства защиты надо больным, лицам осуществляющим за ними уход, а также сотрудникам и посетителям медицинских учреждений.
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Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Происшествия
В Курской области две девочки пытались убить опекунов и четверых детей
Девочки, одной из которых 15, а другой 17, проживали в доме в селе Старое Роговое вместе своими опекунами, детьми опекунов 6 и 7 лет, а также еще двумя находящимися на опеке 7 и 10 лет.
Армия и оружие
«Бумеранг» получит новый корпус с усиленной защитой
"Бумеранг" уже завершил предварительные испытания, по его итогам и сделали конкретные доработки, связанные с повышенной плавучестью и защитой.
Общество
Стали известны регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 российских регионах было выявлено 954 случая вируса COVID-2019.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Политика
В Иране крушение украинского самолета назвали «отличной работой» военных
Депутат парламента Хассан Норузи заявил, что иранские военные «проделали отличную работу», сбив украинский самолет МАУ под Тегераном.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам.
Футбол
Скончался бывший главный тренер «Реала» и «Атлетико» Радомир Антич
Бывший главный тренер футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Атлетико" Радомир Антич скончался в возрасте 71 года, сообщается на сайте "Атлетико".
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Новгородской области
В Новгородской области скончался пациент с коронавирусом, у него были сопутствующие заболевания, сообщил глава региона Андрей Никитин на своей странице в одной из социальных сетей.
Армия и оружие
Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают
«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной взяли анализ на коронавирус
У народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной взяли тест на коронавирус. Об этом сообщил «РЕН ТВ» сын певицы Данила Заседателев.
Технологии
Xbox Series X получит 8 эксклюзивов на старте
Происшествия
В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус
Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
Политика
Иркутский сенатор заявил о незаконности введенных в России ограничений
Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в инстаграме.
Экономика
Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены
Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Экономика
«Саханефтегазсбыт» снизил цены на бензин в нескольких АЗС Якутии
Цены на топливо "Саханефтегазсбыт" на заправочных станциях в Нагорнинской и Томмотской нефтебаз, селах Нижний Бестях и Качикатцы снижены с 6 апреля, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу компании.
Экономика
Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса
Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотеку, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Здоровье
Прополис назван эффективным народным средством защиты от коронавируса
По словам Хорошева, настойка прополиса защищает в период пандемии. Это народное средство можно приобрести в уже готовом виде.
Экономика
Экономисты предупредили о рецессии российской экономики
После окончания пандемии приоритетами в экономике России станут поддержка доходов людей, инвестиционной активности и рубля, сдерживание инфляции и борьба с безработицей.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Политика
Меркель призвала расследовать ситуацию с исчезнувшими масками
Посольство США в Германии заявило о непричастности американских властей к перехвату партии масок, заказанных полицией Берлина, и отметило, что не владеет информацией о таких поставках.
Футбол
Смолов объяснился за возвращение в Россию
30-летний форвард объяснил свое возвращение в Россию необходимостью быть ближе к семье, возникшей «в реалиях общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ».
Экономика
Минсельхоз не фиксирует резкого повышения цен на сахар
"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен", - говорится в сообщении.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Общество
Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля
Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
Общество
Сайты «России сегодня» вошли в список ресурсов с бесплатным доступом
В категории "Онлайн медиа и новостные агрегаторы" в перечень вошли сайты МИА "Россия сегодня", телеканала RT, "Российской газеты", ИД "Коммерсант", сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы "Яндекс.Новости", "Новости Mail.ru", "Рамблер/Новости" и другие.