Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлава ВОЗ призвал носить маски только при необходимости

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал носить медицинские маски только тех, кто в них нуждается, сообщает ТАСС. По словам Гебрейесуса, носить эти средства защиты надо больным, лицам осуществляющим за ними уход, а также сотрудникам и посетителям медицинских учреждений.
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Глава ВОЗ призвал носить маски только при необходимости

Газета.Ru15:13

ВОЗ призвала использовать медицинские маски лишь тем, кто в них нуждается

ТАСС12:23

ВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается

Московский Комсомолец13:07

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РИА Новости13:07

Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок

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Глава ВОЗ призвал использовать защитные маски лишь тем, кто в них нуждается

REGNUM12:43

ВОЗ рекомендовала носить медицинские маски только врачам и зараженным

РЕН ТВ13:13
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Кадыров ответил Мишустину о недопустимости закрытия границ регионов

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Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в инстаграме.
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