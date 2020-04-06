Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал носить медицинские маски только тех, кто в них нуждается, сообщает ТАСС. По словам Гебрейесуса, носить эти средства защиты надо больным, лицам осуществляющим за ними уход, а также сотрудникам и посетителям медицинских учреждений.

Глава ВОЗ призвал носить маски только при необходимости

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