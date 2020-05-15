Общество
РБКГлава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом).
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Глава ВОЗ обеспокоен появлением «загадочного синдрома коронавируса» у детей
Комсомольская правда18:48
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Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com вчера в 13:48
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Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Роспотребнадзор выступил против снятия режима самоизоляции в Свердловской области.
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Названа причина развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози
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Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
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В Екатеринбурге начинаются клинические испытания препарата «Триазавирин» на больных коорнавирусом.
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Lenta.ru 20:48
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NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 20:46
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Метрополитен-опера продолжает открывать свой видеоархив: пришел черед «Лючии ди Ламмермур»
Нью-йоркский театр Метрополитен-опера, продолжая показы своих спектаклей разных лет, представит "Лючию ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти.
Вестник Кавказа 22:15
Шоу-бизнес
Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой 03:57
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
Общество
Лукашенко хочет «немецкой» цены на российский газ для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о необходимости снижения цены на поставки российского газа в Белоруссию.
Центр энергетической экспертизы вчера в 14:41
Технологии
Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4
По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру 10:35
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Общество
Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России
"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников.
РИА Новости 20:55
Спорт
Стартовала бесплатная раздача игры LEGO Ninjago Movie Video Game
Вашингтон, 15 мая 2020, 20:03 — REGNUM Студия TT Games объявила, что игра LEGO Ninjago Movie Video Game временно стала бесплатной.
REGNUM 13:03
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Автоспорт
Фернандо Алонсо может вернуться в «Рено»
Спорт-Экспресс 01:59
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
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Общество
Продавцы косметики в Монако выгнали Боню из магазина
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Сечин: после пандемии «Роснефть» может стать мировым лидером
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