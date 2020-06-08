Коронавирус
ИзвестияГлава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, 8 июня.
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с чего всё началось
Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.ТАСС11:34
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UfaTime.ru 04:07
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Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
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Коммерсантъ вчера в 23:11
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