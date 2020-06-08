Коронавирус

ИзвестияИзвестияГлава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, 8 июня.
Читать в источнике
Комментировать271
с чего всё началось

В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
ТАСС11:34

Подробнее о событии

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

РБК14:16

В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире ухудшается

ТАСС11:34

В мире COVID-19 заразились почти семь миллионов человек

РИА Новости12:06

ВОЗ: ситуация с коронавирусом ухудшается в глобальном масштабе

Комсомольская правда12:01

ВОЗ: В Европе пандемия коронавируса пошла на спад, в мире же наблюдается рост

Фонтанка.Ру12:00

ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Lenta.ru11:46

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Коммерсантъ12:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала в Москве членов наркогруппировки с 35 кг кокаина

Сотрудники управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России задержали в Москве трех участников преступной группы с 34,7 кг кокаина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 15:01
7
Общество

В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.
Lenta.ru 15:19
Происшествия

Десять тонн нефти разлилось из скважины в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе произошел разлив 10 т нефти вперемешку с другими жидкостями из-за разгерметизации скважины.
Газета.Ru 10:02
55
Кино

Кеннет Брана не смог указать на главного злодея в фильме «Довод»

Британо-ирландский актер театра и кино Кеннет Брана, исполнивший одну из главных ролей в фильме Кристофера Нолана Довод, сомневается, играет ли он антагониста или нет.
iReactor 12:49
1
Авто

Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ

Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
Тарантас Ньюс 06 июня в 03:36
76
Общество

Власти Петербурга анонсировали план снятия ограничений вслед за Москвой

В ближайшие дни власти Санкт-Петербурга представят план по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
РБК 14:56
Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
4K
Общество

В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100

В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17
67
Общество

Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
11
Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
100
Общество

В США найден клад стоимостью в миллион долларов

BFM.ru 11:50
Общество

В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда

Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
3,4K
Происшествия

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

РИА Новости 12:56
29
Технологии

Google Chrome изменят из-за расизма

В коде продуктов проекта Chromium, в который входит браузер Chrome, исчезнут фразы blacklist и whitelist (с английского «черный список» и «белый список»).
Lenta.ru 12:10
15
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
75
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
98
Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
7
Общество

Режим самоизоляции и ограничений в Брянской области с 9 июня снимают

Завтра жителей Брянщины ждет первый этап снятия ограничений. О переходе к следующему этапу сообщил «Брянск Today».
Труд (Клинцовский район) 13:23
50
Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

Погибших обнаружил глава семьи, вернувшись домой. Сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри.
Известия 12:25
36
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

ТАСС 13:32
4
Происшествия

Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
1
Происшествия

В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
58
Общество

Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд рублей у судебных ведомств

Счетная палата Россия выявила у Судебного департамента при Верховном суде и Мосгорсуда нарушения и недостатки на сумму более 5,2 млрд руб при исполнении федерального бюджета в 2019 году.
Росбалт вчера в 17:59
55
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
1,6K
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
1,2K
Армия и оружие

Истребители-бомбардировщики США смогут применять атомные бомбы

Американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle прошел испытания на возможность применения атомной бомбы B61-12.
ТАСС 13:19
Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
5
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
99
Здоровье

Костин рассказал о порядке возобновления плановой медпомощи в области

В первую очередь планируется вернуть к плановой медпомощи монопрофильные медорганизации, уточнил министр.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:45
Главное