Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

с чего всё началось

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, 8 июня.

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

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