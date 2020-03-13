Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВГлава ВОЗ признал Европу эпицентром пандемии коронавируса

Наиболее сложная ситуация отмечается в Китае, Южной Корее, Иране, Италии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения была вынуждена признать эпидемию коронавируса пандемией.
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ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Взгляд.рувчера в 12:08

Гендиректор ВОЗ назвал Европу центром пандемии коронавируса

РБКвчера в 13:48

Глава ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии коронавируса

Интерфаксвчера в 13:49

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Газета.Ruвчера в 16:57

Глава ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса в мире

ТАССвчера в 12:07

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Известиявчера в 12:04

ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 12:01
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Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Газета.Ru вчера в 21:31
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big, которая в 2020 году поедет от России на Евровидение, впервые представила песню для конкурса.
Наш Брянск.Ru вчера в 03:52
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 12 марта в 11:18
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Автомобильный специалист Алексей Ревин объяснил, чем грозит автомобилю так называемый «пенсионерский» стиль вождения — движение медленнее общей скорости потока.
Вечерняя Москва вчера в 22:36
Политика

Госдеп вызвал посла Китая после обвинений в завозе коронавируса

Госдеп США вызвал посла Китая Цуй Тянькая после того, как накануне официальный представитель китайского МИДа заявил о возможном завозе коронавируса в Ухань американскими военными, передает Fox News ссылкой на источник в Госдепе.
Rambler News Service вчера в 13:43
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
Политика

Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
Lenta.ru 12 марта в 05:12
Путешествия

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:11
Общество

Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Lenta.ru вчера в 11:52
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Футбол

Команда Роналдиньо победила в финале тюремного турнира

Газета.Ru вчера в 22:20
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 11 марта в 12:44
Энергетика

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
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Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
Городовой вчера в 01:03
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском вчера в 13:12
Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Известия вчера в 18:29
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета вчера в 04:25
Экономика

В правительстве Мишустина рассмотрят «план Томенко»

Программу социально-экономического развития Алтайского края, оцененную в 5 млрд рублей, рассмотрят в правительстве России.
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Театры

Московская премьера оперы «Аттила» состоялась на сцене Большого театра

Телеканал 360° вчера в 13:54
Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Чемпионат вчера в 04:26
Происшествия

В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
ТАСС вчера в 11:00
Политика

Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
РБК вчера в 23:11
Общество

Польша полностью закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

По словам польского премьер-министр Матеуша Моравецкого, Польша полностью закрывает границы для иностранцев, которые «могут стать рассадником коронавируса» в стране.
RuNews24.ru вчера в 20:49
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Ольга Бузова сделала МРТ из-за острых болей

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Космос

Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли

Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
ТАСС Наука 11 марта в 03:22
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru вчера в 00:42
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
РИА Новости вчера в 18:59
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