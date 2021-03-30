Глава ВОЗ призвал изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19
Гебрейесус рассказал, что эксперты посетили несколько лабораторий в Ухани для изучения версии о передаче вируса человеку в результате лабораторного инцидента. По его словам, группа пришла к выводу, что «утечка в лаборатории» является наименее вероятной версией происхождения коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала
доклад по результатам расследования, которое проводилось международной группой экспертов организации с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию.