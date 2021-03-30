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Глава ВОЗ призвал изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19

Гебрейесус рассказал, что эксперты посетили несколько лабораторий в Ухани для изучения версии о передаче вируса человеку в результате лабораторного инцидента. По его словам, группа пришла к выводу, что «утечка в лаборатории» является наименее вероятной версией происхождения коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала
 доклад по результатам расследования, которое проводилось международной группой экспертов организации с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию.

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