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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней, передает ТАСС. Он призвал мировое сообщество готовиться к грядущим новым болезням, чтобы быть более защищенными, чем в этот раз.В источнике
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RT на русском

В ВОЗ заявили, что мир должен быть готов к следующим пандемиям

RT на русскомвчера в 10:58
Коммерсантъ

Глава ВОЗ призвал готовиться к следующей пандемии

Коммерсантъвчера в 11:36
РИА Новости

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса не является последней

РИА Новостивчера в 11:34
Известия

Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии COVID-19

Известиявчера в 11:22
РБК

Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

РБКвчера в 11:59
REGNUM

Глава ВОЗ: мир должен быть готов к новым пандемиям

REGNUMвчера в 12:40
ТАСС

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

ТАССвчера в 10:37

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
224

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русскомвчера в 10:28
9

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости17:05
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Путин обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии вакцину из РФ

Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, лидеры обсудили совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на сайте Кремля.
Радио Sputnikвчера в 09:09
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

В результате применения отечественного сурфактанта удалось снизить смертность в категории тяжелых больных с 80% до 14,3%. По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.
Известия17:45