Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней, передает ТАСС. Он призвал мировое сообщество готовиться к грядущим новым болезням, чтобы быть более защищенными, чем в этот раз.В источнике
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