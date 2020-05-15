Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГлава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
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Глава ВОЗ обеспокоен появлением «загадочного синдрома коронавируса» у детей

Комсомольская правдавчера в 18:48

Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей

РБКвчера в 16:02

Гендиректор ВОЗ призвал отслеживать связанный с COVID-19 детский синдром

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ВОЗ призвала изучить связь воспалительного синдрома у детей с COVID-19

Известиявчера в 13:29

ВОЗ призвала срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей

РЕН ТВвчера в 12:43

Глава ВОЗ призвал срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей

ТАССвчера в 12:39

Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

Московский Комсомолецвчера в 13:33
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Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Общество

В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус

«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС.
Известия 01:07
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Политика

Сбербанк против ДНР: тайная стратегия или прогиб перед реальным хозяином?

Из вашего письма следует, что его Указ о признании в России документов, выданных на территории ДНР, а также другие директивы, принятые в продолжение пункта 2. этого Указа (и о которых ваш банк не может не знать), для банка не являются достаточно „легитимными“.
Rusvesna.su 00:00
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Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Общество

В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом

В Приморье за сутки выявлено еще 87 новых носителей COVID-19, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:58
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Здоровье

Коронавирус: последние новости 16 мая. Путин дал новые поручения правительству РФ, ВОЗ предупредила об опасном последствии COVID-19 для детей

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна работает над созданием вакцины от коронавируса COVID-19 совместно со специалистами из Индии.
URA.Ru вчера в 23:03
Общество

Италия может открыть свои границы с 3 июня

В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:31
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости вчера в 08:47
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Общество

Путин подписал новые поручения по борьбе с коронавирусом

На сайте Кремля опубликован очередной пакет поручений президента в рамках борьбы с коронавирусом в России.
BFM.ru 00:30
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
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Футбол

РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР вчера в 07:19
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Экономика

Сечин: после пандемии «Роснефть» может стать мировым лидером

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что 2020 год «может стать переломным» для мировой нефтегазовой отрасли из-за беспрецедентного снижения спроса в результате пандемии коронавируса COVID-19, что привело к значительному падению цен.
Коммерсантъ вчера в 05:05
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Мэр Екатеринбурга рассказал в прямом эфире E1.RU, как город будет оживать после снятия ограничений

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня по традиции вышел в прямой эфир на E1.RU.
Екатеринбург Онлайн 14 мая в 05:46
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Вышел трейлер сериала «Сквозь снег» от Netflix

Афиша Daily 14 мая в 05:04
Общество

Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 14 мая в 14:33
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Единоборства

Александр Алиев дебютирует в боксе 29 мая

Бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев принял решение попробовать себя в боксе.
Чемпионат вчера в 19:43
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Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
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В России начались продажи новой «ГАЗели»

Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 13 мая в 05:51
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Политика

США могут частично возобновить финансирование ВОЗ

Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
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Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи

Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
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Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
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Минобрнауки отреагировало на письмо студентов МГУ о домогательствах

REGNUM вчера в 15:29
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Максим Фадеев заявил, что больше не сотрудничает с артистами

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