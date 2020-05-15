Общество
Московский КомсомолецГлава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
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Глава ВОЗ обеспокоен появлением «загадочного синдрома коронавируса» у детей
Комсомольская правдавчера в 18:48
Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Московский Комсомолецвчера в 13:33
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус
«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС.
Известия 01:07
Политика
Сбербанк против ДНР: тайная стратегия или прогиб перед реальным хозяином?
Из вашего письма следует, что его Указ о признании в России документов, выданных на территории ДНР, а также другие директивы, принятые в продолжение пункта 2. этого Указа (и о которых ваш банк не может не знать), для банка не являются достаточно „легитимными“.
Rusvesna.su 00:00
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом
В Приморье за сутки выявлено еще 87 новых носителей COVID-19, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:58
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье
Коронавирус: последние новости 16 мая. Путин дал новые поручения правительству РФ, ВОЗ предупредила об опасном последствии COVID-19 для детей
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна работает над созданием вакцины от коронавируса COVID-19 совместно со специалистами из Индии.
URA.Ru вчера в 23:03
Общество
Италия может открыть свои границы с 3 июня
В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
РИА Новости вчера в 08:47
Общество
Путин подписал новые поручения по борьбе с коронавирусом
На сайте Кремля опубликован очередной пакет поручений президента в рамках борьбы с коронавирусом в России.
BFM.ru 00:30
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Футбол
РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР вчера в 07:19
Экономика
Сечин: после пандемии «Роснефть» может стать мировым лидером
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что 2020 год «может стать переломным» для мировой нефтегазовой отрасли из-за беспрецедентного снижения спроса в результате пандемии коронавируса COVID-19, что привело к значительному падению цен.
Коммерсантъ вчера в 05:05
Здоровье
Мэр Екатеринбурга рассказал в прямом эфире E1.RU, как город будет оживать после снятия ограничений
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня по традиции вышел в прямой эфир на E1.RU.
Екатеринбург Онлайн 14 мая в 05:46
Кино
Вышел трейлер сериала «Сквозь снег» от Netflix
Афиша Daily 14 мая в 05:04
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 14 мая в 14:33
Единоборства
Александр Алиев дебютирует в боксе 29 мая
Бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев принял решение попробовать себя в боксе.
Чемпионат вчера в 19:43
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Авто
В России начались продажи новой «ГАЗели»
Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 13 мая в 05:51
Политика
США могут частично возобновить финансирование ВОЗ
Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru вчера в 05:24
Кино
Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью
Газета.Ru вчера в 10:47
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Общество
Минобрнауки отреагировало на письмо студентов МГУ о домогательствах
REGNUM вчера в 15:29
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26