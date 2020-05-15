Общество
Московский КомсомолецГлава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
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Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Московский Комсомолецвчера в 13:33
Глава ВОЗ обеспокоен появлением «загадочного синдрома коронавируса» у детей
Комсомольская правдавчера в 18:48
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Ведомости вчера в 06:00
Общество
Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM вчера в 09:20
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Космос
НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Хоккей
Cборная России по хоккею не будет играть в Риге на чемпионате мира 2021 года
Международная федерация хоккея (ИИХФ) сделает рокировку в составах группа на чемпионате мира 2021 года, который должен пройти в Риге и Минске, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 13 мая в 14:58
Здоровье
Людей со второй группой крови чаще поражает коронавирус
Люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:00
Авто
Новый Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Наука
Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов
Discover24 вчера в 05:30
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Гаджеты
Представлен бюджетный Samsung Galaxy A21s с аккумулятором на 5000 мАч
The GEEK вчера в 09:04
Шоу-бизнес
52-летнюю Валерию в маске и очках приняли за 71-летнюю Аллу Пугачеву
По поводу своего сходства с Аллой Пугачевой звезда предположила, что стала походить на нее благодаря очкам и маске.
Киноафиша России вчера в 07:30
Общество
Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла
Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей вчера в 02:39
Общество
РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот»
РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 23:30
Экономика
Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 15:27
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
Хоккей
Алексей Бывальцев: «В Челябинске любят хоккей, приятно быть в такой команде»
Форвард отметил, что будет вместе с командой на льду доказывать профессионализм нынешнего наставника «чёрно-белых».
Первый областной вчера в 08:23
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
Названа особенность распространения коронавируса в арабских странах
Мужчины из арабских стран Персидского залива чаще женщин заражаются коронавирусом, рассказала катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман.
Известия вчера в 22:57
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 13 мая в 03:11
Общество
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Общество
Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу
Новый Калининград.Ru вчера в 02:10
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
Наука
Физики выяснили, как спасти легендарный «Крик» Мунка от разрушения
Открытие поможет спасти картину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу синхротрона ESRF.
МИР 24 вчера в 19:01
Политика
Глава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США
Российская газета вчера в 21:15