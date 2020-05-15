Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГлава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
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ВОЗ заявила о срочности в вопросе детского синдрома COVID-19

Взгляд.рувчера в 13:18

Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей

РБКвчера в 16:02

Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

Московский Комсомолецвчера в 13:33

Глава ВОЗ обеспокоен появлением «загадочного синдрома коронавируса» у детей

Комсомольская правдавчера в 18:48

В ВОЗ призвали врачей отслеживать новый воспалительный синдром у детей

Москва 24вчера в 13:06

Глава ВОЗ призвал срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей

ТАССвчера в 12:39

Гендиректор ВОЗ призвал отслеживать связанный с COVID-19 детский синдром

РИА Новостивчера в 12:33
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Ведомости вчера в 06:00
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Общество

Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei

Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM вчера в 09:20
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
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Общество

Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Космос

НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Хоккей

Cборная России по хоккею не будет играть в Риге на чемпионате мира 2021 года

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сделает рокировку в составах группа на чемпионате мира 2021 года, который должен пройти в Риге и Минске, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 13 мая в 14:58
Здоровье

Людей со второй группой крови чаще поражает коронавирус

Люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:00
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Авто

Новый Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Наука

Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов

Discover24 вчера в 05:30
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
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Гаджеты

Представлен бюджетный Samsung Galaxy A21s с аккумулятором на 5000 мАч

The GEEK вчера в 09:04
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Шоу-бизнес

52-летнюю Валерию в маске и очках приняли за 71-летнюю Аллу Пугачеву

По поводу своего сходства с Аллой Пугачевой звезда предположила, что стала походить на нее благодаря очкам и маске.
Киноафиша России вчера в 07:30
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Общество

Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла

Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей вчера в 02:39
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Общество

РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот»

РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 23:30
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Экономика

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 15:27
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
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Хоккей

Алексей Бывальцев: «В Челябинске любят хоккей, приятно быть в такой команде»

Форвард отметил, что будет вместе с командой на льду доказывать профессионализм нынешнего наставника «чёрно-белых».
Первый областной вчера в 08:23
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,5K
Общество

Названа особенность распространения коронавируса в арабских странах

Мужчины из арабских стран Персидского залива чаще женщин заражаются коронавирусом, рассказала катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман.
Известия вчера в 22:57
Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 13 мая в 03:11
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Общество

Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
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Общество

Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

Новый Калининград.Ru вчера в 02:10
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
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Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
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Наука

Физики выяснили, как спасти легендарный «Крик» Мунка от разрушения

Открытие поможет спасти картину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу синхротрона ESRF.
МИР 24 вчера в 19:01
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Политика

Глава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США

Российская газета вчера в 21:15
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Главное