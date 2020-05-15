Общество
РБКГлава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом).
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Врачей попросили «быть начеку» из-за нового синдрома у детей с коронавиурсом
Комсомольская правда12:31
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Гаджеты
Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома
В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera 11:11
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Происшествия
В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест
«Мамедов против домашнего ареста не возражал», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
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Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Космос
Live: запуск ракеты Atlas V с орбитальным самолетом X-37B
Ранее стало известно, что на борту X-37B будет спутник FalconSat-8, имеющий пять экспериментальных полезных нагрузок Академии Военно-воздушных сил США.
Naked Science 13 мая в 04:48
Политика
В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза
Введенные Украиной санкции против Московского государственного университета не повлияют на работу вуза. Об этом сообщает пресс-службе МГУ.
ФАН 16:36
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
Общество
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы.
Lenta.ru 16:28
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Общество
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:00
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Здоровье
426 человек закрыли на изоляцию в городской больнице Вологды
426 человек закрыли на изоляцию в городской больнице номер 1 города Вологды. Здание находится по адресу Советский проспект, 98.
Медиа-Центр 35media.ru 10:43
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Экономика
МВФ: экономика в 2021 году восстановится лишь частично
Мировая экономика в 2021 году восстановится только частично, даже если обстоятельства будут самыми благоприятными, заявила 15 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Российская газета 16:16
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости 06:17
Спорт
В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат.
ProstoProSport 15:30
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Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Основатель Alibaba перестал быть самым богатым человеком Китая
Коммерсантъ вчера в 14:56
Политика
Путин похвалил Минобороны за быстрое строительство 16 медцентров
По видеоконференции президент России открыл восемь новых многофункциональных медцентров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 08:03
Армия и оружие
США решили усилить авиабазу на Аляске для противостояния России
Соединенные Штаты усиливают свою военную базу на Аляске в связи с активизацией противостояния с Россией и Китаем.
Аргументы недели 14:10
Здоровье
Сергей Морозов: за сутки в Ульяновской области подтвердились еще 79 анализов на коронавирус
За последние сутки в Ульяновской области прибавилось еще 79 новых случаев подтверждённых тестов на коронавирусную инфекцию.
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Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
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Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15:43
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В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
Футбол
Ровно 18 лет назад «Реал» в девятый раз выиграл ЛЧ: вспоминаем волшебные удары Зидана и Рауля. ВДИЕО
За главный трофей Лиги чемпионов сошлись немецкий "Байер", который впервые в своей истории смог добраться до финала, и мадридский "Реал".
Sport.ru 15:29
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Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
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Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву
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Ермак ожидает, что в Калининградскую область поедут туристы-мизантропы
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Renault снимет с продажи Renault Espace
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
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