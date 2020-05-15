Общество

РБКРБКГлава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом).
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Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей

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Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

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Врачей попросили «быть начеку» из-за нового синдрома у детей с коронавиурсом

Комсомольская правда12:31
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