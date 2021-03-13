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Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с COVID-19

Международному партнёрству ACT-Accelerator по обеспечению доступа к диагностическим средствам и препаратам от COVID-19 необходимо финансирование в размере $22,1 млрд, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.В источнике
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ПРАЙМ
Парламентская газета
РБК
Life.ru

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