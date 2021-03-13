Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19
Глобальному проекту по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, организация опубликовала новую стратегию и бюджет для проекта на 2021 год.В источнике
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ВОЗ призвала увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с COVID-19
Российская газета22:08
В ВОЗ призвали расширить финансирование международной программы борьбы с COVID-19
Парламентская газетавчера в 12:39