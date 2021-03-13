Названы семь вирусов, способных вызвать рак

Согласно словам специалиста, следующие вирусы могут привести к определенным видам рака: Гурцевич подчеркнул, что если у больного и возникает злокачественная опухоль, то это происходит не сразу после заражения вирусом, а после долгого латентного периода, который может продолжаться от 3 – 5 до 15 – 20 лет.