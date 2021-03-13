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РИА Новости
РИА Новости

Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

Глобальному проекту по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, организация опубликовала новую стратегию и бюджет для проекта на 2021 год.В источнике
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ВОЗ призвала увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с COVID-19

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Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

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Глава ВОЗ заявил о многомиллиардном недофинансировании борьбы с COVID-19

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Глава ВОЗ призвал выделить еще денег на глобальный проект борьбы с COVID

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В ВОЗ призвали расширить финансирование международной программы борьбы с COVID-19

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Глава ВОЗ призвал расширить финансирование международной программы борьбы с коронавирусом

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Власти американского города Миннеаполис согласились выплатить $27 млн за досудебное урегулирование гражданского иска семье афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть в мае 2020 года после удушающего приема сотрудника полиции вызвала беспорядки и протесты в США и Европе.
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