Коронавирус

РБКРБКГлава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил
, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБКвчера в 18:01

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Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

РБКвчера в 18:30

ВОЗ оценила эффективность самоизоляции в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:56

В ВОЗ заявили, что защита экономики не должна вестись в ущерб борьбе с коронавирусом

ТАССвчера в 16:38

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

REGNUMвчера в 15:23

Глава ВОЗ: «Страны должны использовать карантин для атаки на коронавирус»

Sport24.ruвчера в 16:37

Глава ВОЗ рассказал о шести способах для победы над пандемией коронавируса

Комсомольская правда01:03

Самоизоляцию при коронавирусе признали бесполезной

Московский Комсомолец02:32
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Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Общество

Рестораны, кафе и столовые в Москве приостановят работу

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о приостановлении с 28 марта по 5 апреля работы ресторанов, кафе и столовых в связи коронавирусом, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 03:45
Общество

СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 04:18
Шоу-бизнес

«Возможно, коронавирус»: Наталья Ветлицкая рассказала о своей болезни

Певица Наталья Ветлицкая рассказала в Instagram, что заболела, пока была в Испании.
РИА Новости 03:49
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Общество

В Татарстане выявили три новых случая коронавируса

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Татарстане у вернувшихся из Швейцарии, Франции и Испании жителей республики, двое из них госпитализированы в Казани, один – в Набережных Челнах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:32
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

REGNUM 02:15
Футбол

Мостовой о коронавирусе: для самоуспокоения пару раз пил алкоголь

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал РИА Новости, что на фоне новостей о пандемии коронавируса для самоуспокоения несколько раз употреблял алкоголь.
РИА Новости вчера в 14:33
Экономика

ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
РИА Новости вчера в 23:28
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Общество

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Здоровье

В Пермском крае подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

За текущие сутки в Пермском крае выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Город342 вчера в 05:28
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru 01:56
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»

Издание сообщает, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков сообщил, что конфликта нет, а о прекращении сотрудничества Домогаров руководство театра не уведомлял.
REGNUM вчера в 02:45
Армия и оружие

Шойгу рассказал о двукратном росте боевого потенциала российской армии

Rambler News Service вчера в 04:30
Политика

«Вы вызвали гуманитарную катастрофу»: Китай в наступлении

В главной газете Китая "Жэньминь жибао" опубликована статья "США — создатель гуманитарных катастроф".
РИА Новости 01:00
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 12 на следующий год

Купертино, США, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок.
REGNUM 04:06
Общество

Заемщики смогут уйти на «кредитные каникулы»

Президент Владимир Путин предложил установить для граждан "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам.
Российская газета вчера в 16:15
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Происшествия

На электроподстанции на севере Москвы произошел взрыв

В Москве произошел взрыв на электроподстанции на Хорошевском шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 03:56
Спорт

В Екатеринбурге приостановили шахматный турнир претендентов

Шахматный турнир претендентов, который должен проходить в Екатеринбурге с 16 марта по 4 апреля, приостановили.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:47
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 24 марта в 17:03
Армия и оружие

В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО

Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.
РИА Новости 04:12
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 12:29
Общество

Минтруд пообещал с апреля по-новому рассчитывать размер больничного

По словам главы ведомства Антона Котякова, улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек, а для осуществления выплат понадобится дополнительно около 7 млрд руб. В ведомстве отметили, что сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного.
РБК вчера в 19:50
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