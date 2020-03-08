с чего всё началось

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Происшествия В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.

Общество Рестораны, кафе и столовые в Москве приостановят работу Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о приостановлении с 28 марта по 5 апреля работы ресторанов, кафе и столовых в связи коронавирусом, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Общество СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество В Татарстане выявили три новых случая коронавируса Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Татарстане у вернувшихся из Швейцарии, Франции и Испании жителей республики, двое из них госпитализированы в Казани, один – в Набережных Челнах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Происшествия Найден первый зараженный коронавирусом Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».

Футбол Мостовой о коронавирусе: для самоуспокоения пару раз пил алкоголь Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал РИА Новости, что на фоне новостей о пандемии коронавируса для самоуспокоения несколько раз употреблял алкоголь.

Общество В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Гаджеты Apple может отложить выпуск iPhone 12 на следующий год Купертино, США, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок.

Спорт В Екатеринбурге приостановили шахматный турнир претендентов Шахматный турнир претендентов, который должен проходить в Екатеринбурге с 16 марта по 4 апреля, приостановили.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Армия и оружие В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.