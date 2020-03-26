Коронавирус
REGNUMГлава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
По словам главы ВОЗ, глобальный карантин позволит «выиграть время» и «снизить нагрузку на системы здравоохранения», но «не остановит эпидемии». «Мы призываем все страны использовать это время для атаки на вирус», — заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.
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Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Экономика
Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
Экономика
Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века
По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
Общество
Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
У принца Чарльза подтвердился коронавирус
Наука
Ранний предок современных животных был найден в Австралии
Ранний предок современных животных был найден в Австралии.
Общество
Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей
Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Экономика
Автодилеры попросили правительство РФ о помощи
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры", объединяющая около 1 250 продавцов автомобилей, обратилась с письмом к премьер-министру.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Культура
Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Космос
Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
Общество
Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев
В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
Здоровье
В Абхазии введены усиленные меры по защите населения от коронавируса
Усиленные меры по защите населения от коронавируса введены в Абхазии распоряжением исполняющего обязанности президента республики Валерия Бганбы.
Политика
Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ
Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Авто
Автомобили Lada получат новую панель приборов
Российские автомобили LADA могут получить новую приборную панель.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии
КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
Экономика
Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Политика
Эрдоган предсказал переустройство мира после пандемии коронавируса
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что после пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.