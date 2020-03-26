Коронавирус

REGNUMREGNUMГлава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

По словам главы ВОЗ, глобальный карантин позволит «выиграть время» и «снизить нагрузку на системы здравоохранения», но «не остановит эпидемии». «Мы призываем все страны использовать это время для атаки на вирус», — заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.
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Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
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В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что после пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.
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