Коронавирус

РБКРБКГлава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
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ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

ФедералПресс22:18

ВОЗ: статистика пандемии и способы остановить коронавирус

Pravda.Ru21:19

Глава ВОЗ: «Страны должны использовать карантин для атаки на коронавирус»

Sport24.ru16:37

ВОЗ признала самоизоляцию граждан бесполезной для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru19:56

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

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ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной для борьбы с коронавирусом

Мойка7820:20

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

REGNUM15:23
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Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Финансы

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Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
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Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 17:04
Общество

У посольства США в Багдаде упали ракеты

Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Евразия Daily 22:24
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Общество

Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса

Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
RT на русском 13:53
Общество

Медики готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России

Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 21:59
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
РБК 19:09
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru 11:26
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Наука

Кальмары перекодировали РНК вне пределов клеточного ядра

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Киберспорт

Вышел трейлер игры-кооператива «Rogue Company» про хакеров

Ридус 17:46
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Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Шоу-бизнес

Рита Ора в красном купальнике показала, как проводить время с пользой

Правда, Рита решила не только поплавать, но и провести полноценную фотосессию, при этом продемонстрировав свое подтянутое спортивное тело.
Wday.ru 07:31
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 14:00
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

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«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
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Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
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Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

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Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Piter.tv 01:01
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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи к пандемией коронавируса.
Super.ru 09:20
Экономика

Цены на смартфоны вырастут на 20%

Эксперт заявила, что при таком изменении курса доллара повышения цен не избежать, причём вне зависимости от категории товара.
Deita.ru 21:45
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
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Власти опровергли «панические слухи» о больных коронавирусом на Алтае

Онгудайский район, Алтай, 25 марта 2020, 11:53 — REGNUM Сообщения о появлении первых заболевших коронавирусом в Онгудайском районе Республики Алтай не соответствуют действительности.
REGNUM 04:53
Общество

Число инфицированных коронавирусом в Якутии выросло до 14

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Якутии увеличилось до 14, сообщил в четверг на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.
ТАСС 22:34
Армия и оружие

Live: запуск ракеты Atlas V со спутником AEHF-6

AEHF-6 представляет собой спутник связи военного назначения: аппараты серии Advanced Extremely High Frequency обеспечивают защищенную связь с высокой пропускной способностью и скоростью.
Naked Science 23 марта в 04:38
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Тедрос Аданом Гебреисус
Эфиопский государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.
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