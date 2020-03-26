Коронавирус
РБКГлава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
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Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Финансы
«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%
Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
У посольства США в Багдаде упали ракеты
Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса
Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
Общество
Медики готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России
Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
Политика
На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Наука
Кальмары перекодировали РНК вне пределов клеточного ядра
Единоборства
Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Шоу-бизнес
Рита Ора в красном купальнике показала, как проводить время с пользой
Правда, Рита решила не только поплавать, но и провести полноценную фотосессию, при этом продемонстрировав свое подтянутое спортивное тело.
Политика
Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию
По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи к пандемией коронавируса.
Экономика
Цены на смартфоны вырастут на 20%
Эксперт заявила, что при таком изменении курса доллара повышения цен не избежать, причём вне зависимости от категории товара.
Политика
Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО
Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Происшествия
Власти опровергли «панические слухи» о больных коронавирусом на Алтае
Онгудайский район, Алтай, 25 марта 2020, 11:53 — REGNUM Сообщения о появлении первых заболевших коронавирусом в Онгудайском районе Республики Алтай не соответствуют действительности.
Общество
Число инфицированных коронавирусом в Якутии выросло до 14
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Якутии увеличилось до 14, сообщил в четверг на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.
Армия и оружие
Live: запуск ракеты Atlas V со спутником AEHF-6
AEHF-6 представляет собой спутник связи военного назначения: аппараты серии Advanced Extremely High Frequency обеспечивают защищенную связь с высокой пропускной способностью и скоростью.