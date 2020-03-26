Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

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Общество Владимир Путин объявил следующую неделю в России нерабочей Владимир Путин в своём обращении отметил, что благодаря принятым мерам нам пока удаётся сдерживать распространение коронавируса, но Россия не может отгородиться от угрозы, «полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно».

Финансы Рубль ускорил падение после начала выступления Путина К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Происшествия Найден первый зараженный коронавирусом Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».

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