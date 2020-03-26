Коронавирус
РБКГлава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Почему одна только самоизоляция бесполезна при коронавирусе, рассказали в ВОЗ
Газета Кемеровавчера в 22:52
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Экономика
ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса
По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
Общество
В США более 800 человек умерли от коронавируса
Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в Нью-Йорке, там умерли 192 человека. Всего в стране заразились более 60 тысяч человек.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Общество
Владимир Путин объявил следующую неделю в России нерабочей
Владимир Путин в своём обращении отметил, что благодаря принятым мерам нам пока удаётся сдерживать распространение коронавируса, но Россия не может отгородиться от угрозы, «полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно».
Армия и оружие
Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Финансы
Рубль ускорил падение после начала выступления Путина
К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Шоу-бизнес
Гузеева посвятила «задолбавшему» ее Харламову историю про пукающую невесту
Общество
В Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 14
Во время традиционного брифинга в 11 часов утра 26 марта Айсен Николаев сообщил о 14 официально зарегистрированных больных коронавирусом на территории республики.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Происшествия
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Общество
Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая
Происшествия
Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях
Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Шоу-бизнес
Карантин в горах: модель из Дании снялась на природе в купальнике
Модель и фотограф Хелен Кристенсен из Дании опубликовала в Instagram фотографии в купальнике в период самоизоляции.