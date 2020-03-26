Коронавирус

РБКРБКГлава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил
, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБКвчера в 18:01

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Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

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Самоизоляцию при коронавирусе признали бесполезной

Московский Комсомолец02:32

Глава ВОЗ признал самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Говорит Москва00:23
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
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В Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки на 57 млн рублей

РЕН ТВ 05:21
Общество

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
Общество

Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе

Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.
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Evo-rus.com 04:25
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Авто

АвтоВАЗ модернизирует производство

«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 07:22
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Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.
Известия 05:04
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Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой

Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
РБК 05:41
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Новости Архангельска 29.ru 03:01
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Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился

Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Известия 05:40
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия вчера в 07:10
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 182, в настоящее время общее количество — 840.
RT на русском 04:01
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Общество

В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Татарстан-24 04:51
Общество

В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30

Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Новое дело 04:01
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:32
Происшествия

В Москве в медклинике произошел взрыв

Интерфакс 04:02
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 24 марта в 17:03
Экономика

В Кремле уточнили, что налоги на вклады являются временными мерами

Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru 24 марта в 22:39
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 марта в 16:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в нерабочую неделю

В начале следующей недели, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, атмосферное давление снизится, как и температура воздуха.
URA.Ru 00:16
Экономика

Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Российская газета вчера в 10:14
Происшествия

Новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области не выявлено

Ростов-на-Дону, 26 марта 2020, 12:17 — REGNUM По состоянию на утро 26 марта в Ростовской области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
REGNUM 05:17
Здоровье

Врачи обеспокоены ситуацией с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке

Врач одной из больниц Нью-Йорка, пожелавший остаться анонимным, с ужасом сообщает, что ситуация с зараженными коронавирусом в городе развивается как будто по сценарию страны третьего мира.
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