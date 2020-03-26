Коронавирус
РБКГлава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.РБКвчера в 18:01
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Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
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Врачи обеспокоены ситуацией с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке
Врач одной из больниц Нью-Йорка, пожелавший остаться анонимным, с ужасом сообщает, что ситуация с зараженными коронавирусом в городе развивается как будто по сценарию страны третьего мира.
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