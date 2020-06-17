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Политика Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице. 1

Общество Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов). 3K

Экономика ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб Федеральная антимонопольная служба получила две жалобы на закупку труб большого диаметра «Газпромом», собщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

Общество В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы 17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 885

Космос NASA не подтверждает обнаружение на Марсе человеческой кости Если на Марсе была жизнь, то учёные обнаружат её в микроскопических организмах.

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Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,3K

Общество Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера. 898

Путешествия В России спрос на туры в июне упал в 10 раз Ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к падению в 10 раз оплаченного спроса россиян на отдых в июне относительно того же месяца прошлого года, сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 4

Происшествия На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона. 744

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов. 116

Футбол Коммерческий директор «Локомотива» рассказал, каких болельщиков пустят на домашние матчи Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал, каким образом клуб намерен выбирать болельщиков, которые получат возможность прийти на домашние матчи московской команды после возобновления сезона.

Политика Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза. 1,9K