Коронавирус
ТАССВ ВОЗ дали рекомендации по приему дексаметазона
Ранее ВОЗ назвала "научным прорывом" результаты британского клинического исследования Recovery, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.
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Почему первым действенным лекарством от Covid-19 оказался старый и дешевый препарат
Комсомольская правда10:10
ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса
Коммерсантъвчера в 19:39
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Шоу-бизнес
Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца
Ruposters.ru 10:17
Политика
Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве
Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.
Газета.Ru 12:15
Общество
Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
РБК 09:41
Экономика
ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб
Федеральная антимонопольная служба получила две жалобы на закупку труб большого диаметра «Газпромом», собщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.
РБК 13:11
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
Наука
Ученые: коронавирус вылетает из унитаза при смыве воды
Частицы фекалий с коронавирусом при смыве воды в унитазе могут вылетать на метр вверх, выяснили китайские ученые.
Газета.Ru 06:19
Армия и оружие
МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса
Ранее Столтенберг в интервью Welt заявил, что РФ активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а ее войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО.
Моя Москва.онлайн 12:53
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Космос
NASA не подтверждает обнаружение на Марсе человеческой кости
Если на Марсе была жизнь, то учёные обнаружат её в микроскопических организмах.
HotGeo вчера в 07:40
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 09:40
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
Путешествия
В России спрос на туры в июне упал в 10 раз
Ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к падению в 10 раз оплаченного спроса россиян на отдых в июне относительно того же месяца прошлого года, сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 07:53
Происшествия
На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими
Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 02:11
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
О большом риске новой эпидемии коронавируса заявил Китай
Очередная локальная вспышка наблюдается в японской столице. Получается, что все может сводиться к новой волне эпидемии.
Evo-rus.com 13:06
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
Футбол
Коммерческий директор «Локомотива» рассказал, каких болельщиков пустят на домашние матчи
Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал, каким образом клуб намерен выбирать болельщиков, которые получат возможность прийти на домашние матчи московской команды после возобновления сезона.
Sport24.ru 13:01
Политика
Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР
Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости 14 июня в 19:04
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук порадовала мужчин платьем с открытой спиной
Поклонники оценили наряд Анна, и сказали, что такая модель платья выгодно подчеркнула все достоинства фигуры актрисы.
Bimru.ru 11:38
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40