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REGNUM
REGNUM

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.В источнике
С чего всё началось
— Есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19, — приводит
 пресс-служба ВОЗ слова своего руководителя.
Вечерняя Москва00:51
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RT на русском

В ВОЗ заявили о «зелёных ростках надежды» в ситуации с коронавирусом

RT на русском00:55
РИА Новости

В ВОЗ заявили о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

РИА Новости00:32
Известия

В ВОЗ назвали Новую Зеландию примером в вопросе борьбы с коронавирусом

Известия23:49
Комсомольская правда

ВОЗ заявила о «ростках надежды» в борьбе с коронавирусом

Комсомольская правда23:03
Газета.Ru

Глава ВОЗ заявил о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19

Газета.Ru23:15
Lenta.ru

В ВОЗ заявили о зеленых ростках надежды в пандемии коронавируса

Lenta.ru22:45
РБК

Глава ВОЗ сообщил о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19

РБК20:55

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Росатом назвал объем накопленных химотходов в Усолье-Сибирском

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев во время посещения промплощадки в городе Усолье-Сибирское назвал объем накопленных химических отходов.
Взгляд.ру00:27

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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Forbes сравнил российский ударный беспилотник с американскими

При сравнении "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, издание отметило, что, в отличие от этого американского, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Газета.Ru22:32
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Пять врачей уволились из Диагностического центра Алтайского края

Министр рассказал, какие недочеты выявила проверка в Диагностическом после скандала Жалобы врачей на неверно начисленную зарплату подтвердились Как ранее писал amic.ru, в июне внимание СМИ было приковано к Диагностическому центру Алтайского края, персонал которого рассказал о том, что два месяца подряд сотрудники получают МРОТ, хотя работали с полной нагрузкой.
АМИТЕЛ00:56
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Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

"В результате пожара погибли четыре человека, в том числе три ребенка (женщина 1983 года рождения, мальчик 2009 года рождения, девочка 2011 года рождения, девочка 2016 года рождения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости01:13
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