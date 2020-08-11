Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
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Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.В источнике
С чего всё началось
— Есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19, — приводит
пресс-служба ВОЗ слова своего руководителя.
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