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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.В источнике
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RT на русском

Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

RT на русскомвчера в 16:10
Комсомольская правда

ВОЗ: бесконтрольная отмена ограничительных мер ведет к катастрофе

Комсомольская правдавчера в 15:41
РИА Новости

ВОЗ поддержала открытие международных границ

РИА Новостивчера в 12:55
Российская газета

ВОЗ: Бесконтрольное открытие стран после карантина может стать катастрофой

Российская газетавчера в 14:39
Коммерсантъ

ВОЗ предупредила о катастрофе в случае бесконтрольной отмены карантинных мер

Коммерсантъвчера в 14:31
Газета.Ru

Гендиректор ВОЗ поддержал открытие международных границ

Газета.Ruвчера в 15:02
РБК

ВОЗ предупредила о катастрофе при отмене мер по COVID-19 без контроля

РБКвчера в 15:37

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.
РИА Новостивчера в 11:46
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
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Украинские морпехи дали оскорбительный ответ на ультиматум Пушилина

Военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ на странице своего подразделения в Facebook 31 августа выступили с угрозами в адрес главы ДНР Дениса Пушилина, который ранее выдвинул украинским силовикам ультиматум Украинские морские пехотинцы, нарушая условия бессрочного перемирия в Донбассе, занялись продвижением траншей в районе населенного пункта Шумы.
Украина.рувчера в 11:07