Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.В источнике
С чего всё началось
Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, ведет к катастрофе, сообщил
генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Подробнее о событии
ВОЗ предупредила о катастрофе в случае бесконтрольной отмены карантинных мер
Коммерсантъвчера в 14:31
ВОЗ: Бесконтрольное открытие стран после карантина может стать катастрофой
Российская газетавчера в 14:39