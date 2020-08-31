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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.В источнике
С чего всё началось
Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, ведет к катастрофе, сообщил
 генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Коммерсантъвчера в 14:31
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RT на русском

Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

RT на русскомвчера в 16:10
Коммерсантъ

ВОЗ предупредила о катастрофе в случае бесконтрольной отмены карантинных мер

Коммерсантъвчера в 14:31
РБК

ВОЗ предупредила о катастрофе при отмене мер по COVID-19 без контроля

РБКвчера в 15:37
Российская газета

ВОЗ: Бесконтрольное открытие стран после карантина может стать катастрофой

Российская газетавчера в 14:39
Комсомольская правда

ВОЗ: бесконтрольная отмена ограничительных мер ведет к катастрофе

Комсомольская правдавчера в 15:41
Газета.Ru

Гендиректор ВОЗ поддержал открытие международных границ

Газета.Ruвчера в 15:02
РИА Новости

ВОЗ поддержала открытие международных границ

РИА Новостивчера в 12:55

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
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Главу белорусских католиков не впустили на территорию республики

Глава Римской католической церкви в Белоруссии (РКЦ), архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится на границе Польши и Белоруссии, белорусская сторона не пропускает его на территорию страны, сообщил врио пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.
Взгляд.рувчера в 07:47
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Суд отменил постановление о прекращении дела Фургала 2004 года

Дворец правосудия удовлетворил ходатайство следствия об отмене постановления о прекращении уголовного преследования бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, инициированного в 2004 году.
Экономика сегоднявчера в 11:58
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