Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина
Смотрите также
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре
Тихановская предостерегла Россию от вмешательства в дела Белоруссии
Московский театр Пушкина открывает сезон премьерой, посвященной врачам
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
В Астрахани перекроют улицу, где автомобиль провалился под асфальт
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
Зачем в России создают новую машину поддержки танков на базе «Арматы»
ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ
Донские ВУЗы могут снова перейти на удаленный формат обучения
Синоптики назвали сроки прихода «бабьего лета» в центральную часть РФ
Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Синоптики назвали сроки прихода «бабьего лета» в центральную часть РФ
В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.В источнике
Подробнее о событии
ВОЗ: Бесконтрольное открытие стран после карантина может стать катастрофой
Российская газетавчера в 14:39
ВОЗ предупредила о катастрофе в случае бесконтрольной отмены карантинных мер
Коммерсантъвчера в 14:31