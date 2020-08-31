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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.В источнике
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RT на русском

Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

RT на русскомвчера в 16:10
Газета.Ru

Гендиректор ВОЗ поддержал открытие международных границ

Газета.Ruвчера в 15:02
РБК

ВОЗ предупредила о катастрофе при отмене мер по COVID-19 без контроля

РБКвчера в 15:37
Российская газета

ВОЗ: Бесконтрольное открытие стран после карантина может стать катастрофой

Российская газетавчера в 14:39
Коммерсантъ

ВОЗ предупредила о катастрофе в случае бесконтрольной отмены карантинных мер

Коммерсантъвчера в 14:31
Комсомольская правда

ВОЗ: бесконтрольная отмена ограничительных мер ведет к катастрофе

Комсомольская правдавчера в 15:41
РИА Новости

ВОЗ поддержала открытие международных границ

РИА Новостивчера в 12:55

Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
1,9K

Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.
Ведомостивчера в 13:30
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Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Зори, следствие до сих пор не может предъявить ему этот эпизод из-за постановления прокуратуры.
Lenta.ruвчера в 04:51
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США, заявили в Минобороны России.
RT на русском18:13
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