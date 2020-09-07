Пробивая третье дно: худшее полугодие для авторынка Татарстана за 10 лет

Полугодие стало самым слабым за всю историю наших наблюдений с 2011 года ХУДШИЙ КВАРТАЛ И ПОЛУГОДИЕ: АПРЕЛЬ – ИЮНЬ ПРОВАЛИЛСЯ НА 43% Число новых зарегистрированных легковых автомобилей в Татарстане сократилось на 15%: с 31 тыс. в январе – июне 2019 года до 26,3 тыс. в те же месяцы 2020 года, следует из отчета агентства «Автостат», имеющегося в распоряжении «БИЗНЕС Online».