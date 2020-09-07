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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней, передает ТАСС. Он призвал мировое сообщество готовиться к грядущим новым болезням, чтобы быть более защищенными, чем в этот раз.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней

Газета.Ruвчера в 13:21
Коммерсантъ

Глава ВОЗ призвал готовиться к следующей пандемии

Коммерсантъвчера в 11:36
РИА Новости

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса не является последней

РИА Новостивчера в 11:34
Известия

Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии COVID-19

Известиявчера в 11:22
РБК

Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

РБКвчера в 11:59
RT на русском

В ВОЗ заявили, что мир должен быть готов к следующим пандемиям

RT на русскомвчера в 10:58
ТАСС

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

ТАССвчера в 10:37

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
РИА Новости01:33
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Великобритания хочет согласовать торговую сделку с ЕС до 15 октября

Великобритания установила крайний срок, 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по «Брекситу» с Европейским союзом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона перед началом заключительного этапа переговоров.
Коммерсантъвчера в 20:33
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В «Бетсити» объяснили, почему БК не продлила спонсорский контракт с ЦСКА

Председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам, представитель БК «Бетсити» Николай Оганезов рассказал «Рейтингу Букмекеров», почему букмекер не стал продлевать спонсорский контракт с футбольным клубом ЦСКА.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 05:59

Пробивая третье дно: худшее полугодие для авторынка Татарстана за 10 лет

Полугодие стало самым слабым за всю историю наших наблюдений с 2011 года ХУДШИЙ КВАРТАЛ И ПОЛУГОДИЕ: АПРЕЛЬ – ИЮНЬ ПРОВАЛИЛСЯ НА 43% Число новых зарегистрированных легковых автомобилей в Татарстане сократилось на 15%: с 31 тыс. в январе – июне 2019 года до 26,3 тыс. в те же месяцы 2020 года, следует из отчета агентства «Автостат», имеющегося в распоряжении «БИЗНЕС Online».
БИЗНЕС Online01:00

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Квартиры в новостройках подорожали в Иркутске в августе

Как сообщается на сайте realty.irk.ru, квадратный метр в новостройках Куйбышевского района подорожал на 1,2 процента – в среднем до 78 660 рублей, в Свердловском округе – на 3,6 процента – до 55 840 рублей, в Кировском районе – на 3,9 процента – до 86 720 рублей, в Октябрьском – на 0,9 процента – до 80 990 рублей.
ИА Альтаир20:00

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ruвчера в 06:59
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