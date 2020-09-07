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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней, передает ТАСС. Он призвал мировое сообщество готовиться к грядущим новым болезням, чтобы быть более защищенными, чем в этот раз.В источнике
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РБК

Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

РБКвчера в 11:59
Коммерсантъ

Глава ВОЗ призвал готовиться к следующей пандемии

Коммерсантъвчера в 11:36
ТАСС

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

ТАССвчера в 10:37
Известия

Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии COVID-19

Известиявчера в 11:22
RT на русском

В ВОЗ заявили, что мир должен быть готов к следующим пандемиям

RT на русскомвчера в 10:58
REGNUM

Глава ВОЗ: мир должен быть готов к новым пандемиям

REGNUMвчера в 12:40
РИА Новости

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса не является последней

РИА Новостивчера в 11:34

Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»
Газета.Ru23:35

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
RT на русском21:23
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Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ17:10
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Загитова не согласовала с ФФККР участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале, не согласовала своё участие в проекте с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Metaratingsвчера в 12:19
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В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального

Немецкие доктора ответили на запрос российских врачей, которые просили создать совместную комиссию и дать России ознакомиться с результатами анализов находящегося в коме оппозиционера.
RuNews24.ruвчера в 07:45
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Часть самозанятых предложили освободить от налога

Парламентарий подчеркнул, что средства необходимы самозанятому в первую очередь на развитие своего дела, а если он его только начинает и доходы невелики, то нужны соответствующие льготы для того, чтобы дело могло встать на ноги и у самозанятого появилась возможность зарабатывать.
РИА Новости23:03

Названа лучшая валюта для сбережений

Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.
РИА Новости23:05