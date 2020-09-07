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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней, передает ТАСС. Он призвал мировое сообщество готовиться к грядущим новым болезням, чтобы быть более защищенными, чем в этот раз.В источнике
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