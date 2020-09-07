Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней, передает ТАСС. Он призвал мировое сообщество готовиться к грядущим новым болезням, чтобы быть более защищенными, чем в этот раз.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

РБКвчера в 11:59
Коммерсантъ

Глава ВОЗ призвал готовиться к следующей пандемии

Коммерсантъвчера в 11:36
REGNUM

Глава ВОЗ: мир должен быть готов к новым пандемиям

REGNUMвчера в 12:40
Известия

Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии COVID-19

Известиявчера в 11:22
RT на русском

В ВОЗ заявили, что мир должен быть готов к следующим пандемиям

RT на русскомвчера в 10:58
РИА Новости

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса не является последней

РИА Новостивчера в 11:34
ТАСС

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

ТАССвчера в 10:37

МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем второй самолёт ВВС Британии

Российский истребитель МиГ-29 Северного флота второй раз за сутки вылетал на перехват над нейтральными водами Баренцева моря самолёта-разведчика ВВС Великобритании, сообщает Национальный центр управления обороной России.
МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем второй самолёт ВВС Британии
RT на русскомвчера в 16:33
71

Назван простой напиток, который снижает «плохой» холестерин

О «чудотворном» напитке, который помогает избавляться от «плохого» холестерина, который в свою очередь провоцирует развитие сердечных заболеваний, рассказали зарубежные врачи, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газетвчера в 07:17
12

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
63

Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русскомвчера в 11:22

ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 16:07
4

НОВАТЭК зафрахтовал все СПГ-танкеры для проекта

НОВАТЭК зафрахтовал все СПГ-танкеры для проекта НОВАТЭК зафрахтовал 14 газовозов Arc7, которые будут построены на верфи "Звезда", для вывоза сжиженного природного газа с нового проекта компании "Арктик СПГ-2".
Коммерсантъвчера в 09:07
3

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
746

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 02:49
4,3K