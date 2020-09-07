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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней, передает ТАСС. Он призвал мировое сообщество готовиться к грядущим новым болезням, чтобы быть более защищенными, чем в этот раз.В источнике
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ТАСС

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

ТАССвчера в 10:37
Коммерсантъ

Глава ВОЗ призвал готовиться к следующей пандемии

Коммерсантъвчера в 11:36
РИА Новости

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса не является последней

РИА Новостивчера в 11:34
Известия

Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии COVID-19

Известиявчера в 11:22
RT на русском

В ВОЗ заявили, что мир должен быть готов к следующим пандемиям

RT на русскомвчера в 10:58
REGNUM

Глава ВОЗ: мир должен быть готов к новым пандемиям

REGNUMвчера в 12:40
РБК

Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

РБКвчера в 11:59

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

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