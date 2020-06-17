Коронавирус

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:35

Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса

Газета.Ruвчера в 21:41

ВОЗ назвала «научным прорывом» британское исследование о лечении COVID-19

ТАССвчера в 21:40

Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса

РИА Новостивчера в 22:33

Озвучена эффективность первого в мире лекарства от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 20:49

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:46

ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса

Коммерсантъвчера в 19:39
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Происшествия

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

RT на русском вчера в 16:39
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Армия и оружие

На сайте Минобороны появился раздел о Парадах Победы в России

На сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел о Парадах Победы.
Neva.Today 00:21
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru вчера в 08:30
2
Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
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Общество

Житель Уфы рассказал Путину, как живет его семья во время кризиса

Уфимец Михаил Балабанов во время видеоконференции, посвященной реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, рассказал Президенту России Владимиру Путину, как он выкручивается в кризис в поисках работы.
ПроТуймазы 15 июня в 12:47
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня

В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
9
Футбол

Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru вчера в 15:10
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки

«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
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Армия и оружие

Рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США.
Piter.tv вчера в 11:23
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
31
Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 14 июня в 13:42
13
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Армия и оружие

Российские корабли нанесли удар 26 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии

Российский удар крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии стал полнейшей неожиданностью для всех стран ближневосточного региона, в том числе и для американских военных, находящихся здесь.
Avia.pro вчера в 22:31
8
Происшествия

«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым

На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru вчера в 04:09
5K
Наука

В лаборатории создали первую форму жизни на Земле

Везикулы лучше живут при высоком давлении и высоких температурах, чем нынешние высшие формы жизни.
Замана вчера в 01:23
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Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
1,7K
Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
Lenta.ru вчера в 23:40
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Общество

В магазинах еще до голосования появилась конституция с поправками

В книжных магазинах появились новые издания конституции уже с поправками, которые вынесены на общероссийское голосование, заметил корреспондент РБК.
Forbes вчера в 01:51
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Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
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Армия и оружие

БМП Т-15 оснастят «интеллектуальными» снарядами

Отмечается, что кроме высокоточных корректируемых боеприпасов, новая БМП получит снаряды, оснащенные «умной» системой дистанционного подрыва.
ГЛАС.RU 15 июня в 07:41
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Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

SpeedMe вчера в 07:56
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Общество

Оперштаб Кузбасса сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 июня, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:44
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
4,9K
Армия и оружие

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК вчера в 17:27
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Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
2,1K
Общество

В России школы оснастят камерами для распознавания лиц

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц.
За облаками вчера в 00:17
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
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Общество

Физики установили снижение эффективности защитных масок из-за кашля

Физики просчитали, как защитные маски и респираторы воздействуют с каплями мокроты во время приступов кашля и рассказали о снижении эффективности средств защиты из-за этого.
Известия вчера в 16:14
4
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Ведомости вчера в 10:06
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