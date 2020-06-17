Коронавирус
РИА НовостиГлава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
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ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса
Коммерсантъвчера в 19:39
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Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
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На сайте Минобороны появился раздел о Парадах Победы в России
На сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел о Парадах Победы.
Neva.Today 00:21
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Юлия Липницкая скоро станет мамой
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СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Общество
Житель Уфы рассказал Путину, как живет его семья во время кризиса
Уфимец Михаил Балабанов во время видеоконференции, посвященной реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, рассказал Президенту России Владимиру Путину, как он выкручивается в кризис в поисках работы.
ПроТуймазы 15 июня в 12:47
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня
В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru вчера в 15:10
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В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки
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RT на русском 00:29
Армия и оружие
Рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США
Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США.
Piter.tv вчера в 11:23
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Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 14 июня в 13:42
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие
Российские корабли нанесли удар 26 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии
Российский удар крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии стал полнейшей неожиданностью для всех стран ближневосточного региона, в том числе и для американских военных, находящихся здесь.
Avia.pro вчера в 22:31
Происшествия
«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым
На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru вчера в 04:09
Наука
В лаборатории создали первую форму жизни на Земле
Везикулы лучше живут при высоком давлении и высоких температурах, чем нынешние высшие формы жизни.
Замана вчера в 01:23
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество
В магазинах еще до голосования появилась конституция с поправками
В книжных магазинах появились новые издания конституции уже с поправками, которые вынесены на общероссийское голосование, заметил корреспондент РБК.
Forbes вчера в 01:51
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
Армия и оружие
БМП Т-15 оснастят «интеллектуальными» снарядами
Отмечается, что кроме высокоточных корректируемых боеприпасов, новая БМП получит снаряды, оснащенные «умной» системой дистанционного подрыва.
ГЛАС.RU 15 июня в 07:41
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
SpeedMe вчера в 07:56
Общество
Оперштаб Кузбасса сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 июня, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:44
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК вчера в 17:27
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Общество
В России школы оснастят камерами для распознавания лиц
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц.
За облаками вчера в 00:17
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Общество
Физики установили снижение эффективности защитных масок из-за кашля
Физики просчитали, как защитные маски и респираторы воздействуют с каплями мокроты во время приступов кашля и рассказали о снижении эффективности средств защиты из-за этого.
Известия вчера в 16:14
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости вчера в 10:06