Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Фигурное катание Юлия Липницкая скоро станет мамой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время. 2

Происшествия СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске. 108

Общество Житель Уфы рассказал Путину, как живет его семья во время кризиса Уфимец Михаил Балабанов во время видеоконференции, посвященной реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, рассказал Президенту России Владимиру Путину, как он выкручивается в кризис в поисках работы. 12

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае. 9

Футбол Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!". 1

Происшествия В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки «По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. 62

Энергетика Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири» Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 31

Фигурное катание Плющенко стал тренером сборной России Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию. 13

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 500

Происшествия «Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра. 5K

Политика В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости. 1,7K

Политика В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен. 321

Происшествия Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают. 454

Общество Новогодние праздники в 2021 году могут урезать «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 4,9K

Политика «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. 2,1K

Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. 50

Общество Физики установили снижение эффективности защитных масок из-за кашля Физики просчитали, как защитные маски и респираторы воздействуют с каплями мокроты во время приступов кашля и рассказали о снижении эффективности средств защиты из-за этого. 4