Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

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Происшествия Источник: СК назначил ДНК-экспертизу по делу о коррупции в отношении двух генералов МВД "Следствие назначило проведение биологической экспертизы для проверки на причастность обвиняемых к почти $500 тыс. в различной валюте, изъятых по месту проживания их коллег и у них самих, а также для того, чтобы проверить коррупционную составляющую в деле уволенных генералов", - сказал собеседник агентства.

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