Коронавирус

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
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В ВОЗ поздравили Великобританию с «научным прорывом» в борьбе с COVID-19

Вести.Ruвчера в 20:51

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Известия00:08

ВОЗ назвала «научным прорывом» британское исследование о лечении COVID-19

ТАССвчера в 21:40

Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса

РИА Новостивчера в 22:33

В ВОЗ заявили о научном прорыве в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru02:00

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:46

ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса

Коммерсантъвчера в 19:39
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Экономика

АФК «Система» и РКИФ продают около 16% акций «Детского мира»

АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют продать около 16% акций "Детского мира", в случае реализации их доли в ритейлере снизятся до 20,4% и 4,6%, говорится в сообщении АФК "Система".
ПРАЙМ вчера в 12:30
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Здоровье

«У нас нет пациентов на ИВЛ». Врачи Киришской больницы снижают тяжесть пневмонии «древним» препаратом

Как говорит главный врач Киришской больницы Станислав Серафимов, из отделений, в том числе интенсивной терапии, за неделю ни один пациент не переведен на ИВЛ, нет ни одной смерти.
Доктор Питер вчера в 09:02
Экономика

Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года

В Иркутской области повышение тарифов произойдет позже 1 июля 2020 года по следующим коммунальным услугам: холодное водоснабжение и горячее водоснабжение.
Домовой совет 15 июня в 13:08
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Авто

Продажи новых машин сегмента LCV в РФ упали на 26%

Москва, 16 июня 2020, 10:35 — REGNUM По итогам мая 2020 года объем продаж новых лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) в России составил 5229 экземпляров, что на 26% меньше, чем в мае 2019 года.
REGNUM вчера в 03:35
Происшествия

Источник: СК назначил ДНК-экспертизу по делу о коррупции в отношении двух генералов МВД

"Следствие назначило проведение биологической экспертизы для проверки на причастность обвиняемых к почти $500 тыс. в различной валюте, изъятых по месту проживания их коллег и у них самих, а также для того, чтобы проверить коррупционную составляющую в деле уволенных генералов", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 02:05
Общество

Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ

Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:18
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

iReactor вчера в 05:15
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Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
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Технологии

Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500

3DNews вчера в 11:48
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Кино

Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
News.ru вчера в 09:14
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Технологии

В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак

«С учетом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищенный «умный дом» может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты.
Известия 02:13
Транспорт

Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
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Общество

С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир»

В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС.
РИА Калмыкия 02:01
3
Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
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Общество

СК: жители Красноярского края больше всего жалуются на следователей

Кроме Красноярского края, на следователей жалуются жители Хакасии, Тувы, Коми, Нижегородской, Псковской и Саратовской областей.
Проспект Мира вчера в 20:13
Армия и оружие

Российский БТР подорвался в Сирии

RuNews24.ru вчера в 07:50
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Происшествия

Задержан водитель грузовика, допустивший смертельное ДТП под Юрюзанью

Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:14 — REGNUM В Челябинской области задержан водитель грузовика, смявшего на трассе М-5 несколько ехавших впереди легковых машин.
REGNUM 01:14
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5K
Наука

У переболевших коронавирусом нашли новые более сильные антитела

Ученые информируют, что более сильные антитела удалось выявить у тех людей, которые переболели COVID-19 недавно, чем у перенесших коронавирус ранее.
Evo-rus.com вчера в 10:20
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
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Общество

Названа способствующая богатству россиян привычка

Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком.
Lenta.ru 00:15
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Экономика

Жена первого зампреда ЦБ может возглавить НРД

Жена первого зампреда ЦБ может возглавить НРД Главой российского центрального депозитария — Национального расчетного депозитария (НРД) — может стать Марина Алехина, жена первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество

Клиенты МТС-банка пожаловались на кражу денег с карт

Клиенты МТС-банка пожаловались на кражи денег с их счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам.
РБК вчера в 23:00
5
Экономика

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 00:47
3
Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
1,7K
Общество

Собянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля

Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ТВ Центр вчера в 11:55
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,5K
Кино

Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru вчера в 07:28
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