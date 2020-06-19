Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

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