Коронавирус
РБКГлава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
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Политика
В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов
Западные страны рассекречивают документы выборочно, в то время как Россия вопросах исторической правды одна из наиболее открытых стран в мире, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
РИА Новости вчера в 13:21
Политика
Die Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 00:54
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Здоровье
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru вчера в 21:17
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Общество
За сутки в Кузбассе выявлено 59 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена ещё у 59 человек в Кузбассе.
Газета Кемерова 00:10
Здоровье
Мясников рассказал о признаках опасной головной боли
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека.
Газета.Ru вчера в 18:59
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»
РИА Новости вчера в 07:45
Политика
Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт вчера в 10:03
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru 18 июня в 16:09
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Газета.Ru вчера в 16:49
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны
Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" – у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 1 июля
Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов с 20 июня по 1 июля.
ТАСС вчера в 19:18
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
Известия 01:02
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
Севастопольцы смогут 21 июня наблюдать частичное солнечное затмение
Новый Севастополь вчера в 08:43
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика
Пашинян не приедет на парад Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 10:19
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли при пожаре
В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на областной следственный комитет.
Газета.Ru 01:46
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Армия и оружие
Россия получила «таблетку» от авиации НАТО
«Вербу» впервые показали на выставке «Армия-2015», а в 2017-ом она прошла первое крещение боем в Сирии - 3 августа 2017-го у блокпоста в Восточной Гуте из нее одним выстрелом был сбит беспилотник группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещенной в РФ), корректирующий огонь артиллерии боевиков.
Вечерний курьер 01:36
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Общество
Глава ЕАО рассказал о ходе снятия ограничений
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в интервью РИА Новости рассказал, что как только представится возможность полностью отказаться от ограничений по COVID-19, он это сделает.
РИА Новости 01:32