Коронавирус

REGNUMREGNUMГлава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается. Об этом заявил на брифинге 8 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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с чего всё началось

В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
ТАСС11:34

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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

РБК13:41

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

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ВОЗ: ситуация с коронавирусом ухудшается в глобальном масштабе

Комсомольская правда12:01

ВОЗ: В Европе пандемия коронавируса пошла на спад, в мире же наблюдается рост

Фонтанка.Ру12:00

ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Lenta.ru11:46

В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире ухудшается

ТАСС11:34
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Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

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Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
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Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
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В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
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Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где 29 мая произошёл разлив дизельного топлива, предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
RT на русском 12:13
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Авто

Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
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Экономика

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Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
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Энергетика

«Газпром» отказался менять цену на газ для Белоруссии

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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса

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Футбол

В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»

Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
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Forbes назвал самые секретные подлодки России

Журналисты престижного американского журнала Forbes назвали самыми секретными подводными лодками, которые создаются на российских предприятиях, «Хабаровск» и «Белгород».
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