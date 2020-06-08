Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

с чего всё началось

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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