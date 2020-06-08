Коронавирус

ИзвестияИзвестияГлава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, 8 июня.
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с чего всё началось

В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
ТАСС11:34

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ВОЗ: ситуация с коронавирусом ухудшается в глобальном масштабе

Комсомольская правда12:01

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Коммерсантъ12:53

В мире COVID-19 заразились почти семь миллионов человек

РИА Новости12:06

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

РБК14:16

ВОЗ: В Европе пандемия коронавируса пошла на спад, в мире же наблюдается рост

Фонтанка.Ру12:00

ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Lenta.ru11:46

В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире ухудшается

ТАСС11:34
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Газета.Ru 16:53
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Наука

Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

ToDay News Ufa 09:15
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Общество

В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
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Экономика

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РБК 09:11
Шоу-бизнес

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Тут не выдержала и пустилась в пляс даже сама Рудковская, а вот Гном Гномыч в ужасе закрыл лицо руками.
78.ru 12:54
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Теннис

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

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Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
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Футбол

Евгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»

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Общество

Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке

Российская газета 16:52
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
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Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
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Происшествия

Десять тонн нефти разлилось из скважины в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе произошел разлив 10 т нефти вперемешку с другими жидкостями из-за разгерметизации скважины.
Газета.Ru 10:02
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Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
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Происшествия

В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник

В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник. Прокуратура гарнизона начала проверку, сообщает ТАСС.
Авторадио 12:08
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН 13:47
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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
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Происшествия

В Бельгии мирная акция против расизма переросла в столкновения

Вести.Ru вчера в 23:10
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Происшествия

В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
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В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100

В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
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Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Шоу-бизнес

Солистка группы «2Маши» впервые стала мамой

РЕН ТВ 07:14
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Общество

В Крыму нашли источники для обеспечения водой полуострова

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) предложили новое решение для обеспечения полуострова водой.
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Происшествия

В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
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Общество

Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона

РИА Новости 05:10
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
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Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

ТАСС 04:55
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В США автомобиль въехал в толпу протестующих

В США, в Сиэтле в районе Капитолийского холма на пересечении 11-й авеню и Пайн-стрит неизвестный на черной Honda Civic въехал в толпу протестующих, после чего открыл огонь, пострадал 27-летний человек.
МонаВиста 08:16
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