Коронавирус
RT на русскомГлава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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с чего всё началось
Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.ТАССвчера в 11:34
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
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Еще у 220 человек выявили коронавирус в Воронежской области
Во вторник, 9 июня, официально подтверждено заражение Covid-19 у 220 человек в Воронежской области, сообщили в пресс-центре облправительства.
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Назван источник новой вспышки коронавируса в Новокузнецке
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Газета Кемерова 03:23
Общество
В России за сутки выявили более 8,5 тыс. заболевших коронавирусом
За последние сутки в России были выявлены 8595 случаев заражения коронавирусом.
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Lenta.ru 03:00
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REGNUM вчера в 04:08
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор экс-сотруднику ФСИН Свиридову
Московский городской суд отменил приговор бывшему начальнику транспортного управления ФСИН Виктору Свиридову, покончившему с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения решения по делу о вымогательстве в феврале.
Взгляд.ру 03:43
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Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Технологии
Коронавирус быстро заражает все поверхности
Специалисты поместили воду, содержащую эту ДНК, на поручни больничной койки в изолированной комнате, то есть в комнате для пациентов с повышенным риском или инфицированными, а затем в течение следующих пяти дней отобрали для исследований 44 участка в больничной палате.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Космос
Илон Маск назвал главную цель SpaceX
Пожалуйста, примите во внимание, что главным приоритетом SpaceX является Starship Илон Маск, основатель SpaceX Напомним, что ракета Starship изготавливается для организации полетов на Луну и Марс.
Piter.tv вчера в 08:27
Футбол
Армяне, казахи и киргизы перестанут считаться легионерами в РПЛ
На заседании исполкома РФС, которое состоится 9 июня, в числе прочего будет принято решение о том, что со следующего сезона чемпионата России (2020/2021) армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами, утверждает источник.
Soccer.ru вчера в 18:43
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:02
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Российская газета 01:56
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Общество
В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию
Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
Транспорт
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
РИА Новости 01:53
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На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Футбол
Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-й
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.
Metaratings вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Похудевшая на 45 килограммов Адель рассказала о своей диете
Певица стала регулярно заниматься спортом Британская поп-исполнительница, лауреат 15 премий "Грэмми" Адель недавно смогла похудеть на 45 килограммов, чем сильно удивила публику.
WomanHit.ru вчера в 11:36
Общество
Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта
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Говорит Москва 02:43
Происшествия
Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Актер театра «Современник» Иван Стебунов опроверг слухи о том, что вместе с женой находился в машине Михаила Ефремова в момент ДТП на Смоленской площади.
Взгляд.ру 03:41
Политика
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции США на фоне протестов после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
РИА Новости вчера в 10:52
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Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
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На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела
Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.
REGNUM 07 июня в 17:59
Происшествия
У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус
Случаи выявлены в Симферополе, Феодосии и Керчи, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.
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