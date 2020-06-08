Коронавирус
RT на русскомГлава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии. В мае в ВОЗ заявили, что Северная и Южная Америка стали центром пандемии коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.ТАССвчера в 11:34
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ФАН вчера в 19:19
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РЕН ТВ вчера в 21:05
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Газета.Ru вчера в 06:33
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Власти США сообщили Нидерландам о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:23
Общество
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Известия вчера в 21:01
Общество
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Транспорт
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РИА Новости 01:53
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
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Звезда RZ Piscium имеет звездный спутник с низкой массой
AstroNews.ru вчера в 15:37
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Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
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Суд Москвы заочно арестовал главу НИИ физреабилитации Блюма
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Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
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Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией
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В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
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Кремль отреагировал на противников голосования по Конституции
«Есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения — они могут высказывать различные точки зрения и не нам давать этому какую-то оценку», — сказал Песков.
URA.Ru вчера в 06:07