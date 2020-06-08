Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии. В мае в ВОЗ заявили, что Северная и Южная Америка стали центром пандемии коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось

В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
ТАССвчера в 11:34

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В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19

Газета.Ru01:59

Глава ВОЗ заявил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 22:26

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

РБКвчера в 14:16

Число жертв пандемии во всем мире превысило 400 тысяч

Эхо Москвывчера в 21:04

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Коммерсантъвчера в 12:53

В мире COVID-19 заразились почти семь миллионов человек

РИА Новостивчера в 12:06

В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире ухудшается

ТАССвчера в 11:34
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Происшествия

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП

RT на русском вчера в 19:25
Общество

Врач: Вакцинация от коронавируса может начаться в августе

Вакцинация населения от коронавирусной инфекции может начаться в августе 2020 года.
Агентство Москва 04:39
2
Происшествия

В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры

В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
17
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Здоровье

За сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев коронавируса

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 68 новых инфицированных коронавирусом. Кроме того, подтверждено еще четыре смертельных случая.
Аргументы и Факты - Алтай 02:29
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
1,4K
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,2K
Происшествия

В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова

Если суд подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян, то наказание за ДТП, где погиб человек, должно быть самым строгим.
Российская газета 04:22
2
Экономика

В Ярославле повысится плата за содержание и ремонт жилья

С 1 июля в Ярославле увеличатся тарифы за содержание жилья. Оплата по этой статье вырастет на три процента.
Городские новости (г. Ярославль) 03:24
15
Общество

Истребитель пятого поколения F-35A совершил жесткую посадку в США

Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на расположенной в штате Юта авиабазе ВВС США Хилл.
ФАН вчера в 19:19
2
Общество

В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост случаев COVID-19 в России снижается второй день подряд, число новых составило 8595, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:54
6
Наука

Как грибы: российские ученые вывели скорорастущую осину

РЕН ТВ вчера в 21:05
Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 06:33
3,6K
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США сообщили Нидерландам о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:23
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

Известия вчера в 07:19
5K
Транспорт

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса

Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
1,5K
Космос

Звезда RZ Piscium имеет звездный спутник с низкой массой

AstroNews.ru вчера в 15:37
8
Экономика

Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС

Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру вчера в 10:39
Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
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Происшествия

Суд Москвы заочно арестовал главу НИИ физреабилитации Блюма

В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела в отношении Евгения Блюма по факту хищения мошенническим путем более 29 млн рублей у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания ей услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ) продолжается, а ход расследования остается на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
ТАСС 04:37
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Здоровье

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
РИА Новости вчера в 20:10
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Экономика

Тинькофф запустил первый в РФ банковский сервис микроинвестирования

Тинькофф запустил первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку, которая позволит копить и инвестировать одновременно.
Газета.Ru 05:00
5
Происшествия

Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией

Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП.
Lenta.ru 05:03
Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
2,5K
Авто

Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
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Игры

Sony назвала новую дату презентации игр для PlayStation 5

Вести.Ru 05:30
31
Политика

Кремль отреагировал на противников голосования по Конституции

«Есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения — они могут высказывать различные точки зрения и не нам давать этому какую-то оценку», — сказал Песков.
URA.Ru вчера в 06:07
3,4K
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