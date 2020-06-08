Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

с чего всё началось

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии. В мае в ВОЗ заявили, что Северная и Южная Америка стали центром пандемии коронавирусной инфекции.

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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