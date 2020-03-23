Коронавирус

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Пандемия коронавируса усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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Глава ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты

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Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
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Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

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