Коронавирус

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
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ВОЗ сообщила об удвоении числа заражений СOVID-19 в мире

РБК07:44

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

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Глава ВОЗ предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире

Комсомольская правда06:53

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

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Глава ВОЗ: пандемия коронавируса в мире усиливается

Газета.Ru06:40

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается

ТАСС06:33

ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса в мире

РИА Новости06:50
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

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Семье убитого 16-летнего актера из «Ералаша» начали поступать угрозы

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По данным интернет-ресурса, из окна восьмого этажа дома №65 по улице Кутякова выпала трехлетняя девочка.
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Армия и оружие

Сатановский назвал главный страх США перед Россией

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
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Азербайджан объявил о проведении совместных военных учений с Турцией

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Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2020 году вырос, несмотря на пандемию

Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2020 году вырос относительно результатов госэкзаменов с 2016 года, несмотря на онлайн-обучение из-за коронавируса.
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В России увеличилось число впервые выявленных случаев диабета

Как пишет RT со ссылкой на данные Минздрава РФ, в 2019 году число впервые выявленных случаев данного заболевания увеличилось на 27% по стравнению с показателями 2010 года.
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В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
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ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко

Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
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Армия и оружие

В Черном море завершились международные учения Sea Breeze — 2020

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