Коронавирус
ИзвестияГлава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
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Политика
ОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году Военно-морскому флоту России 14 боевых кораблей.
Известия 07:28
Армия и оружие
Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив
Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Политика
Эксперты ожидают выход Нидерландов из Евросоюза
По мнению экспертов, очередные противоречия в ЕС образовались после недавнего саммита, в рамках которого определялся бюджет ЕС на 2021-2027 годы, а также план антикризисного восстановления экономики.
Evo-rus.com 01:15
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 135 человек
На 27 июля в Ростовской области у 12 405 человек выявлен коронавирус COVID-19. Показатель заболеваемости — 295,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:17
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Технологии
В разработке The Last of Us Part II участвовало более 2 тыс. человек — в Naughty Dog числится в четыре раза меньше
3DNews 08:09
Игры
Ремастер Crysis запустили на РС — через эмулятор Nintendo Switch
На прошлой неделе ремастер Crysis добрался до Nintendo Switch, где неожиданно стал временным эксклюзивом — возможно, неожиданно даже для самой Crytek, которой понадобилось дополнительное время для доработки версий для PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 07:45
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
По данным следствия, в ночь на 27 июля подозреваемый в ходе ссоры с женой нанес ей не менее трех ударов топором по голове, после чего конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры.
ТАСС 06:08
Происшествия
О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат
Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
Футбол
Экс-тренер сборной России: Дзюба и Азмун являются лучшими форвардами ЧР
Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун на сегодняшний день являются лучшими нападающими чемпионата России по футболу, считает бывший главный тренер национальной сборной Борис Игнатьев.
РИА Новости 08:07
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Происшествия
В Саратове трехлетний ребенок скончался после падения с восьмого этажа
По данным интернет-ресурса, из окна восьмого этажа дома №65 по улице Кутякова выпала трехлетняя девочка.
Репортер64 07:18
Армия и оружие
Сатановский назвал главный страх США перед Россией
Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело 04:03
Общество
Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2020 году вырос, несмотря на пандемию
Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2020 году вырос относительно результатов госэкзаменов с 2016 года, несмотря на онлайн-обучение из-за коронавируса.
Парламентская газета 05:33
Здоровье
В России увеличилось число впервые выявленных случаев диабета
Как пишет RT со ссылкой на данные Минздрава РФ, в 2019 году число впервые выявленных случаев данного заболевания увеличилось на 27% по стравнению с показателями 2010 года.
KM.ru 07:11
Происшествия
Похищенного у липчанина питона выпустили на Тракторном
По мнению следствия, девушка украла у своего сожителя не имущество или деньги, а тигрового питона.
ГТРК Липецк 05:57
Общество
Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение в мошенничестве
Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.
Взгляд.ру 08:10
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Футбол
Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»
РИА Новости 08:14
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08