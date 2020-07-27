Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
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Глава ВОЗ заявил об ускорении темпов пандемии коронавируса в мире

Газета.Ru10:49

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

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Глава ВОЗ заявил о сложностях борьбы с гепатитом на фоне пандемии COVID-19

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Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

RT на русском07:39

Пандемия продолжает ускоряться, заявил глава ВОЗ

Ёлдаш06:55

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается

ТАСС06:33

Пандемия коронавируса ускорилась

Lenta.ru07:41
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Здоровье

В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
РИА Новости 09:42
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Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
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Общество

Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
Происшествия

Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
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Кино

Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена

Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11
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Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
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Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
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Футбол

Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

РИА Новости 09:38
Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Культура

Вышла аниме-короткометражка «Рик и Морти против Геноцидера»

Телеканал Adult Swim выпустил аниме-короткометражку «Рик и Морти против Геноцидера».
Афиша Daily 09:57
Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
RT на русском 07:10
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Происшествия

Начальник архива в Туле присвоила земельные участки на 100 млн рублей

Тульская пресса 08:43
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
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Футбол

«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии

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Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам

Говоря о правильном питании, певица сказала, что ее спасают пять продуктов.
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Кино

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

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Политика

В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
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Общество

«Единая Россия» не нашла нарушения этики в гардеробе заммэра Москвы Раковой за 15 млн рублей

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В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Live24 25 июля в 05:44
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о рисках, связанных с употреблением рыбы

Употребление в пищу такой продукции чревато заражением паразитами, некоторые из которых могут привести к инвалидности и летальному исходу, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ридус 10:42
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Общество

Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии

«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52
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Происшествия

Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
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Происшествия

В Симферополе пациент нанес удар ножом врачу скорой помощи

В Симферополе пациент скорой помощи нанес ножевое ранение приехавшему к нему по вызову врачу скорой помощи.
Российская газета 11:08
Происшествия

Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы

РИА Новости 09:05
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Кино

Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
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Здоровье

Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет

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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
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Происшествия

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
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