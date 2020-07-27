Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
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Онищенко прокомментировал заявление главы ВОЗ об усилении пандемии

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Пандемия продолжает ускоряться, заявил глава ВОЗ

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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с COVID-19. Чем рискует биткоин

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Глава ВОЗ заявил о сложностях борьбы с гепатитом на фоне пандемии COVID-19

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Глава ВОЗ заявил об ускорении темпов пандемии коронавируса в мире

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Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается

ТАСС06:33

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

РИА Новости06:50
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Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
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Общество

Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:27
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
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Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
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Здоровье

Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением

Правительство Великобритании обнародовало национальную стратегию по борьбе с ожирением.
Страна Советов on-line 14:44
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Культура

Пользователь Youtube заменил лица героев сериала «Друзья» на Друзя

Известия 14:48
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
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Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

ToDay News Ufa 14:04
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Общество

Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
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Шоу-бизнес

Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд

Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
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Общество

Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
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Фанаты «Динамо» угрожают Луческу: это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере

Фанаты киевского "Динамо" продолжают выступать против назначения на пост главного тренера команды Мирчи Луческу, который до этого тренировал злейшего врага киевлян по чемпионату Украины – донецкий "Шахтер".
Вести.Ru 15:36
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 135 человек

На 27 июля в Ростовской области у 12 405 человек выявлен коронавирус COVID-19. Показатель заболеваемости — 295,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:17
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Фигурное катание

22-летняя фигуристка Юлия Липницкая стала мамой и показала дочь

Спортсменка стала мамой месяц назад. Фигуристка и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала мамой. У 22-летней спортсменки родилась дочь.
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Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка

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Премьера «Довода» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа

Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана перенесли на 26 августа.
Ридус 15:17
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

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Солнечная система вращается не вокруг Солнца

Японский планетолог уверяет, что мнение относительно того, что Земля вращается вокруг Солнца – ошибочно.
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Россиян призвали не паниковать из-за более заразного типа коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что у россиян нет поводов для паники из-за якобый крайне заразного типа коронавируса во Вьетнаме.
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Пожар в женском СИЗО-6 в Москве потушен

ТАСС 14:33
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Режиссер «Лиги справедливости» показал новый костюм Супермена

Известный американский режиссер в рамках фестиваля Comic-Con показал новый черный костюм Супермена. Образ был дополнен серебряным плащом.
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Клопп стал лучшим тренером АПЛ по версии коллег

Газета.Ru 15:36
Общество

У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Известия 04:14
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Футбол

«Брайтон» объявил о подписании Адама Лалланы

"Брайтон энд Хоув Альбион" на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Адама Лалланы.
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«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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В Севастополе на ЕГЭ по физике выпускник впервые набрал 100 баллов

По истории 100 баллов достигли трое: выпускница прошлых лет Лейла Нахапетян, учащаяся образовательного центра «Бухта Казачья» Мария Бережнова и представитель ФГКОУ СОШ № 8 Артем Александрин.
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Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании

Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
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Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
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