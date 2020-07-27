Коронавирус
RT на русскомГлава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
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Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:27
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 15:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Здоровье
Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением
Правительство Великобритании обнародовало национальную стратегию по борьбе с ожирением.
Страна Советов on-line 14:44
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Музыка
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
ToDay News Ufa 14:04
Общество
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Футбол
Фанаты «Динамо» угрожают Луческу: это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере
Фанаты киевского "Динамо" продолжают выступать против назначения на пост главного тренера команды Мирчи Луческу, который до этого тренировал злейшего врага киевлян по чемпионату Украины – донецкий "Шахтер".
Вести.Ru 15:36
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 135 человек
На 27 июля в Ростовской области у 12 405 человек выявлен коронавирус COVID-19. Показатель заболеваемости — 295,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:17
Фигурное катание
22-летняя фигуристка Юлия Липницкая стала мамой и показала дочь
Спортсменка стала мамой месяц назад. Фигуристка и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала мамой. У 22-летней спортсменки родилась дочь.
Летидор 15:37
Шоу-бизнес
Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка
Плахотин подчеркнул, что бандажирование помогает сильно уменьшить объем желудка, при этом ничего не удаляя.
iReactor 10:56
Кино
Премьера «Довода» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа
Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана перенесли на 26 августа.
Ридус 15:17
Космос
Солнечная система вращается не вокруг Солнца
Японский планетолог уверяет, что мнение относительно того, что Земля вращается вокруг Солнца – ошибочно.
Территория новостей 11:48
Общество
Россиян призвали не паниковать из-за более заразного типа коронавируса
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что у россиян нет поводов для паники из-за якобый крайне заразного типа коронавируса во Вьетнаме.
Московский Комсомолец 12:16
Кино
Режиссер «Лиги справедливости» показал новый костюм Супермена
Известный американский режиссер в рамках фестиваля Comic-Con показал новый черный костюм Супермена. Образ был дополнен серебряным плащом.
Родной город 08:45
Футбол
Клопп стал лучшим тренером АПЛ по версии коллег
Газета.Ru 15:36
Общество
У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Известия 04:14
Футбол
«Брайтон» объявил о подписании Адама Лалланы
"Брайтон энд Хоув Альбион" на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Адама Лалланы.
Soccer.ru 15:54
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Общество
В Севастополе на ЕГЭ по физике выпускник впервые набрал 100 баллов
По истории 100 баллов достигли трое: выпускница прошлых лет Лейла Нахапетян, учащаяся образовательного центра «Бухта Казачья» Мария Бережнова и представитель ФГКОУ СОШ № 8 Артем Александрин.
КП - Севастополь 08:17
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59