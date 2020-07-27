Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

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