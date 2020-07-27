Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
Читать в источнике
Комментировать507

Подробнее о событии

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса в мире усиливается

Газета.Ru06:40

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

RT на русском07:39

ВОЗ созовет чрезвычайный комитет для оценки ситуации с COVID-19 в мире

РБК08:19

Глава ВОЗ предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире

Комсомольская правда06:53

Глава ВОЗ заявил о сложностях борьбы с гепатитом на фоне пандемии COVID-19

Известия08:41

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается

ТАСС06:33

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

РИА Новости06:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
991
Футбол

«Зенит» объявил о переходе игрока «Ливерпуля»

Life.ru 08:24
Происшествия

На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар

ТАСС 09:28
Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
53
Политика

Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости 08:06
1
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
160
Общество

Потанин возглавит новый комитет по рискам «Норникеля»

В целях повышения эффективности риск-менеджмента «Норильский никель» учредит новый комитет по рискам.
Компания 08:25
Футбол

Луческу покинул киевское «Динамо» спустя 4 дня после назначения

Газета.Ru 09:34
Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
88
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса

Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
679
Общество

Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Piter.tv 06:12
27
Кино

Компания Paramount отложила «Тихое место 2» и «Топ Ган» на 2021 год

Показ картины «Тихое место 2» в кинотеатрах был запланирован на 6 сентября текущего года. Выход перенесли на 23 апреля будущего года.
Evo-rus.com 24 июля в 08:50
3
Футбол

Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия считает нападающего "Зенита" Артема Дзюбу лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона-2019/20.
РИА Новости 08:32
2
Единоборства

Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Нур 25 июля в 15:47
5
Происшествия

Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
460
Технологии

Microsoft перестанет обновлять Windows 10 дважды в год

По информации сетевых источников, Microsoft готовит серьёзные изменения в стратегии выпуска обновлений Windows 10.
3DNews 08:50
Политика

FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
281
Авто

Модульный электрокар eBussy появится в Европе

Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 08:00
9
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk 25 июля в 08:24
563
Политика

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
761
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
133
Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
83
Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
139
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре до конца дня

Агентство Москва 09:03
3
Общество

Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
602
Происшествия

Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки

Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета 07:12
38
Футбол

Миранчук хочет, чтобы в Италии ему платили не менее 2 миллионов евро

В интернете появилась информация о том, что футбольный клуб «Локомотив» все еще хочет продать своего игрока Алексея Миранчука.
CT news 07:33
1
Происшествия

Ликвидированный в Химках боевик готовил теракт в центры Москвы

Боевик, которого сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Химках, готовил теракт в центры Москвы.
Общественная служба новостей 09:47
Главное