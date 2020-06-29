Коронавирус

РБКРБКГлава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Большинство людей в мире остаются восприимчивыми к коронавирусу. Об этом на пресс-брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
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с чего всё началось

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости11:58

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ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса

Газета.Ru17:11

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

РИА Новости11:58

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

РБК12:46

ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

Вести.Ru11:58

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

ТАСС11:49

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

RT на русском11:48

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп

Интерфакс12:57
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Общество

В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки

В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
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Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище серьезно возросла

В Химкинском водохранилище в Подмосковье зафиксировано увеличение площади разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров.
Московский Комсомолец 12:55
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
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Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
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Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Lenta.ru 12:56
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Происшествия

Гендиректору «Сахморфлота» дали условный срок за мошенничество

В ходе судебного заседания установлено, что в 2014 году генеральный директор ООО "Сахморфлот" умышленно представил в региональную энергетическую комиссию Сахалинской области документы для установления тарифов на пассажирские и грузовые перевозки, включив подложные сведения по ремонту теплохода "Гипанис", который фактически не производился.
Сахалин.Инфо 19:37
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
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Здоровье

Почти 30 человек заболели коронавирусом за сутки на Сахалине

Итого на 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания, 332 человека выписаны с выздоровлением, 459 пациентов проходят лечение.
АСТВ 07:07
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Общество

Забайкалье готовится ко второму этапу снятия ограничительных мер

Чита, 29 июня 2020, 07:13 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае позволяет приступить ко второму этапу снятия ограничительных мер.
REGNUM 00:13
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Космос

Ровные стены одинаковой толщины. На Марсе обнаружили древние руины

На снимках поверхности Марса обнаружили руины необычных строений, пишет портал "Планета Новости". Открытие сделал уфолог Скотт Уоринг.
Радио Sputnik 11:59
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru 16:25
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Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru 14:17
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Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
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Спорт

Когда откроются врата Ан’Киража в «World of Warcraft Classic»

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Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей

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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
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Интернет

Создана неблокируемая торрент-сеть

В сети появилась информация о том, что в Голландии все же была создана неблокируемая торрент-сеть, основанная на торрент-клиенте Tribler.
Ferra 10:45
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
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Шоу-бизнес

Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru 21:09
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
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Шоу-бизнес

Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой

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Из-за новых законов расходы россиян с 1 июля вырастут

Эксперты считают, что в июле из-за ряда новых законов траты граждан вновь вырастут. Подорожают лекарства, обувь, а также табачные изделия.
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Президент Казахстана предложил вернуть карантин из-за «второй волны» коронавируса

Президент Казахстана вынес выговоры мэрам нескольких городов, в том числе главам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву за очередное обострение ситуации с развитием инфекции, - отмечает телеканал "Дождь".
Новые Известия 15:20
Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
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Шоу-бизнес

Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
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