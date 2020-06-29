Коронавирус

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Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах. Об этом в Twitter заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 29 июня.
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с чего всё началось

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новостивчера в 11:58

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ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса

Газета.Ruвчера в 17:11

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп

Интерфаксвчера в 12:57

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

RT на русскомвчера в 11:48

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

РИА Новостивчера в 11:58

ВОЗ рассказала об ускорении распространения пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 11:51

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

ТАССвчера в 11:49

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

РБКвчера в 12:46
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Общество

Мишустин выделил банкам 22,5 млрд рублей на льготные автокредиты

Согласно документу, опубликованному на сайте кабинета министров, в целом на реализацию программы правительство выделило 22,5 млрд рублей.
Финансовая газета вчера в 05:27
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Общество

Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о том, что получателями пенсий в стране оказались 42 миллиона человек.
Live24 вчера в 07:12
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Футбол

Азмун вновь нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил регламент российской Премьер-Лиги по возобновлению сезона.
Soccer.ru вчера в 18:52
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Общество

Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19

Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости вчера в 08:13
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 00:12
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Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета вчера в 06:20
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Армия и оружие

Истребитель ВВС Германии растерял в небе топливо на учениях НАТО

ВВС Германии выложили фотографии с совместных учений авиации НАТО. В них принимали участие самолеты "Торнадо" и "Тайфун".
Утро.ru вчера в 14:35
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Гаджеты

Названы победители европейского конкурса компьютерных устройств

В категории процессоров всех мест удостоилась продукция AMD. Лучше компьютерной мышью стала Cooler Master MM710.
Evo-rus.com 28 июня в 11:49
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Общество

Один человек умер и 40 заболели коронавирусом в Кузбассе за сутки

Kursk.com вчера в 03:05
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Общество

Десять стационаров в Москве вернулись к плановому приему пациентов

В Москве десять стационаров, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к прежнему режиму работы.
Вечерняя Москва 00:29
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Космос

Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет

Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
РИА Новости 01:20
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
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Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов.
РИА Новости 00:27
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Гаджеты

TikTok «попался» за сбором персональных данных пользователей

Группа исследователей сделала вывод о том, что развлекательный TikTok больше похож на «службу сбора персональных данных».
RuNews24.ru 27 июня в 04:58
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
RT на русском 01:18
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Здоровье

Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть

Evo-rus.com вчера в 10:32
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Космос

Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна

29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск вчера в 07:34
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Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM вчера в 00:35
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Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com вчера в 12:18
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»

Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
Известия 00:37
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала своего 18-летнего сына-именинника

Известный продюсер Яна Рудковская воспитывает троих детей. 28 июня у ее сына Николая был день рождения.
Летидор вчера в 07:00
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
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Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

Новые автомобили вчера в 23:14
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Общество

Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года

Российская газета 01:57
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции

Документ позволяет Вашингтону купить у Анкары российские зенитные ракетные системы С-400.
BFM.ru вчера в 23:07
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Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Культура

Про жителя Абакана Дмитрия Чешева снимут кино

Новая Хакасия.Online вчера в 23:23
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