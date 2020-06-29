Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах. Об этом в Twitter заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 29 июня.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

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