Да, где-то термин "энергетическая" подразумевает электрогенерацию, но я говорю обо всех видах энергии. В ВР сегодня работают около восьми тысяч человек в сфере возобновляемых источников энергии, ветро- и солнечной энергетики.

с чего всё началось

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

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