Энергетика
ТАССГлава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
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с чего всё началось
Да, где-то термин "энергетическая" подразумевает электрогенерацию, но я говорю обо всех видах энергии. В ВР сегодня работают около восьми тысяч человек в сфере возобновляемых источников энергии, ветро- и солнечной энергетики.ТАСС01:00
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Армия и оружие
Сирийская армия окружила Маарет-Нууман, сообщили СМИ
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Кино
Марго Робби объяснила, почему в «Хищных птицах» обошлись без участия Джокера
На днях исполнительница титульной партии Марго Робби объяснила, что он попросту помешал бы истории о женской дружбе.
Футбол
У тренера «Краснодара» Мусаева родилась дочь
Экономика
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
Шоу-бизнес
Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике
По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Происшествия
Названо число погибших в авиакатастрофе с баскетболистом Брайантом
Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолёта в американском штате Калифорния.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Происшествия
На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело
СК России возбудил уголовное дело после того, как мужчина оставил двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Роспотребнадзор: китайский коронавирус не передается через посылки
Посылки из Китая, где зафиксирована вспышка нового коронавируса, безопасны, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Армия и оружие
В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде
Позже телеканал "ас-Сумария" сообщил со ссылкой на источники в органах безопасности, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Общество
Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека
Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Происшествия
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Здоровье
Популярное средство от диареи может быть опасно для детей
Как следствие, врачам во Франции не рекомендуется назначать этот препарат и его генерики детям младше 2-х лет для лечения острой диареи.
Общество
Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ
Мишустин подписал постановление и дополнил перечень услуг предоставлением справок о трудовой деятельности.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус
По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Космос
Российские космонавты на борту МКС начинают эксперимент «Терминатор»
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Экономика
Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля
Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стала единоличным собственником бизнес-центра у Кремля – «Воздвиженка центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.