Армия и оружие

Life.ruLife.ruГлава ВС США не нашёл доказательств сговора России с талибами

Командующий Центральным командованием (CENTCOM) Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи не нашёл достаточных доказательств информации о существовании сговора России с боевиками "Талибана"*.
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с чего всё началось
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news
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Известиявчера в 20:28

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Американский генерал опроверг «сговор» России и талибов

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ТАССвчера в 19:11
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Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
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Происшествия

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ТАСС 06 июля в 11:34
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
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Армия и оружие

Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе

Киев собирается разместить новое оружие на Донбассе, вооружив им бригады, действующие в районах проведения т.н. «антитеррористической операции».
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В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
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Политика

Коммунисты РФ просят проверить Собчак на связи с иностранной разведкой

Партия «Коммунисты России» просит ФСБ России проверить журналистку Ксению Собчак на возможные связи с иностранной разведкой.
BFM.ru 05:25
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев восемь лет скрывал свою внебрачную дочь Миру

На днях появилась информация, что знаменитость уже на протяжении восьми лет скрывает от общественности внебрачную дочь.
Дни24 04:11
Происшествия

Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде

В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 04:12
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала упругие ягодицы на фото после душа

Популярная модель Ирина Шейк опубликовала фото с необычным ракурсом, который позволил ее подписчикам разглядеть ягодицы звезды.
iReactor 03:51
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Происшествия

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Шесть человек арестованы в Нидерландах после обнаружения семи транспортных контейнеров, превращенных в камеры пыток.
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Политика

Китай введет визовые ограничения для граждан США из-за Тибета

Китай принял решение ввести визовые ограничение в отношении граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона против чиновников КНР из-за ситуации в Тибете, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
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Общество

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
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Происшествия

Туристы забили тюленя ради эффектных снимков и попали на видео

В Казахстане туристы забили тюленя ради эффектных снимков.
Lenta.ru вчера в 15:48
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Наука

В России приступили к разработке квантового искусственного интеллекта

Государственная корпорация «Росатом» вместе с российским квантовым центром (РКЦ) объявили о разработке первой в стране лаборатории, где будут изучаться и создаваться способы машинного обучения и искусственного интеллекта на квантовых компьютерах.
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Общество

Устройства для отпугивания птиц сняли с памятника Ленину в Магадане

Известия 01:39
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Армия и оружие

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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Общество

На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса

Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
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Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

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Общество

Журналисту Илье Азару грозит арест за пикет в поддержку Прокопьевой

Журналисту "Новой газеты" Илье Азару грозит арест по статье КоАП РФ за нарушение правил митинга или пикетирования.
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
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Происшествия

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«Дождь» поддержал обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова

"Дождь" поддержал обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова Редакция телеканала "Дождь" выпустила заявление в поддержку задержанного по делу о госизмене Ивана Сафронова.
Медиазона вчера в 10:13
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Как работают Яндекс.Новости?
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