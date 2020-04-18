Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше "Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время. 182

Здоровье Вирусолог назвал бессимптомных носителей «вакциной» от коронавируса Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о существовании группы людей с коронавирусом, не имеющих симптомов, которые при этом распространяют вирус, делая то, что должна делать вакцина. 8

Происшествия Два человека погибли при пожаре в Красноярском крае В результате пожара в доме в Красноярском крае погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональную службу МЧС. 4

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости". 168

Происшествия В Петербурге жестоко избили известного художника Сергея Семкина Известного фотографа и художника Санкт-Петербурга Сергея Семкина жестоко избили во дворе его дома на Пяти углах.

Технологии HPE отреагировала на растущий спрос на решения для организации удаленной работы Увидев растущую потребность в развертывании и масштабировании инфраструктуры для организации удаленной работы в условиях самоизоляции и социального дистанцирования, HPE выпустила более мощное решение для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и предлагает гибкие условия финансирования, а также новые предварительно настроенные решения, повышающие гибкость и ускоряющие развертывание.

Общество Министры G20: пандемия показала системные недостатки в здравоохранении Министры здравоохранения G20 признали, что пандемия обнаружила системные недостатки в здравоохранении многих стран, а также «показала уязвимости в способности мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы пандемии».

Технологии Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту. 23

Происшествия Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась. 24

Футбол 20 лет назад Редондо совершил невозможный финт Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».

Экономика Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 283

Политика Трамп предложил поставку аппаратов ИВЛ шести мировым лидерам Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) американского производства с лидерами примерно шести стран. 3

Общество Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. 116

Космос Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн. 4

Общество В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение. 646

Здоровье На Кубани выявили 48 новых случаев коронавируса Еще девять случаев подтвердились в Кореновске, шесть пациентов с коронавирусом выявили в Ейске, 5 – в Сочи, по два случая COVID-19 подтвердились в Туапсе, Щербиновском и Староминском районах. 335