Коронавирус
РБКГлава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
iReactor 17 апреля в 09:01
Общество
Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России
Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес вчера в 13:36
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
В МЧС посоветовали замачивать купленные овощи, фрукты и зелень в воде
В МЧС России посоветовали гражданам замачивать в воде купленные зелень и овощи на 10-15 минут, чтобы очистить их от возможных бактерий и микробов на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 21:06
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 17:15
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Турции превысило 82 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки почти на 3,8 тысячи и превысило 82 тысячи, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 13:50
Здоровье
Профессор из РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Как сообщает МедиаПоток, первая причина кроется в эффективном обнаружении легких случаев болезни.
МедиаПоток 03:30
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Игры
Журналисты назвали главные недостатки оригинального Crysis
Игровые журналисты из Digital Foundry обсудили вместе с техническими специалистами Eurogamer главные недочёты оригинальной игры Crysis.
News.ru 16:22
Общество
«Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что организация снизила стоимость запусков российских ракет на 39%.
Известия 14:49
Футбол
Блаттер заявил, что Россия не виновата в его отстранении от футбола
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года.
Sport24.ru 18:48
Экономика
Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ 18:24
Транспорт
Москвичам напомнили правила поездок по городу в период карантина
В Департаменте транспорта Москвы напомнили жителям столицы, как правильно передвигаться по городу на автомобиле во время пропускного режима.
Известия 15:12
Общество
Экономист рассказал, какие отрасли пострадают от коронавируса
В скором времени отрасли, которые связаны с туризмом и офлайновыми развлечениями, ждет катастрофическая ситуация из-за распространения COVID-19.
URA.Ru 18:38
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 17 апреля в 04:23
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском 19:03
Футбол
Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат
Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение.
Metaratings 17 апреля в 17:40
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Здоровье
В Хабаровском крае выздоровели от коронавируса еще четыре человека
За минувшие сутки из городской больницы №10 в Хабаровске были выписаны очередные двое выздоровевших от коронавируса пациентов, еще двое покинули инфекционный госпиталь Советской Гавани, сообщает «АиФ – Дальинформ».
АиФ Хабаровск вчера в 22:58
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13