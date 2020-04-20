Коронавирус

РБКРБКГлава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
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Глава ВТБ сообщил о возможных сроках выхода из карантина

ИА Красная Весна19:00

Костин пояснил, сколько в России должен длиться карантин

Московский Комсомолец18:36

Глава ВТБ рассказал, как долго продлится карантин в связи с пандемией коронавируса

Вести.Ru18:36

Глава ВТБ назвал оптимальный срок карантина из-за COVID-19

ФАН18:26

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

РБК17:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,5K
Общество

Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
iReactor 17 апреля в 09:01
2,2K
Общество

Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России

Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес вчера в 13:36
278
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
409
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
771
Общество

В МЧС посоветовали замачивать купленные овощи, фрукты и зелень в воде

В МЧС России посоветовали гражданам замачивать в воде купленные зелень и овощи на 10-15 минут, чтобы очистить их от возможных бактерий и микробов на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 21:06
701
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:37
623
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 17:15
1
Общество

Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
4,5K
Общество

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
182
Происшествия

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
7
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Турции превысило 82 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки почти на 3,8 тысячи и превысило 82 тысячи, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 13:50
85
Здоровье

Профессор из РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Как сообщает МедиаПоток, первая причина кроется в эффективном обнаружении легких случаев болезни.
МедиаПоток 03:30
2,7K
Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
62
Игры

Журналисты назвали главные недостатки оригинального Crysis

Игровые журналисты из Digital Foundry обсудили вместе с техническими специалистами Eurogamer главные недочёты оригинальной игры Crysis.
News.ru 16:22
2
Общество

«Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что организация снизила стоимость запусков российских ракет на 39%.
Известия 14:49
Футбол

Блаттер заявил, что Россия не виновата в его отстранении от футбола

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года.
Sport24.ru 18:48
Экономика

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ 18:24
20
Здоровье

Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

Деловое.ТВ 11:09
126
Транспорт

Москвичам напомнили правила поездок по городу в период карантина

В Департаменте транспорта Москвы напомнили жителям столицы, как правильно передвигаться по городу на автомобиле во время пропускного режима.
Известия 15:12
105
Общество

Экономист рассказал, какие отрасли пострадают от коронавируса

В скором времени отрасли, которые связаны с туризмом и офлайновыми развлечениями, ждет катастрофическая ситуация из-за распространения COVID-19.
URA.Ru 18:38
Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области

Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 17 апреля в 04:23
235
Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
63
Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском 19:03
Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
116
Футбол

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат

Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение.
Metaratings 17 апреля в 17:40
3
Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
229
Здоровье

В Хабаровском крае выздоровели от коронавируса еще четыре человека

За минувшие сутки из городской больницы №10 в Хабаровске были выписаны очередные двое выздоровевших от коронавируса пациентов, еще двое покинули инфекционный госпиталь Советской Гавани, сообщает «АиФ – Дальинформ».
АиФ Хабаровск вчера в 22:58
11
Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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