Футбол
РИА НовостиГлава ВТБ Костин оценил перспективы «Динамо» в сезоне РПЛ
Перемены в московском футбольном клубе "Динамо" требуют времени, но команда способа провести хороший сезон, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:35, Ашберн
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Пугачева нашла замену Галкину на премьере «Греха» Кончаловского
Максим Галкин не смог составить компанию своей жене, певице Алле Пугачевой на московской премьере фильма «Грех» Андрея Кончаловского.
Культуромания 05:11
Армия и оружие
Российскую подлодку прогнали от берегов Израиля
Российскую подлодку, предположительно "Варшавянку" проекта 636.3, засекли в 15 километрах от берегов Израиля с ракетного корабля.
Утро.ru 04:12
Происшествия
Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане
Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 04:03
Политика
Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту
Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Lenta.ru 04:55
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Политика
Вице-премьер Украины: мы идем в НАТО, потому что так хочет народ
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заверяет, что при нынешней власти курс на НАТО и ЕС остается неизменным, но в альянс страна вступит раньше.
REGNUM 03:34
Спорт
WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации
Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Давыдов.Индекс 02:41
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
РБК 04:16
Интернет
Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных
Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке 2-3 записи с персональными данными, отметил эксперт EY.
РБК 05:26
Общество
Медведев призвал ускорить развитие в России генетических технологий
Глава кабмина Дмитрий Медведев призвал ускорить развитие генетических технологий для сельского хозяйства, промышленности и для купирования биологических угроз.
Политика Сегодня 03:52
Культура
О том, как мальчик-луковка чуть не сорвал людям ипотеку
Директор Дома культуры, где проходил фестиваль, позвонила режиссеру спектакля и сказала примерно следующее: «Такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, я не могу рисковать, вы сами должны понимать».
Руна 02:28
Культура
Шнуров раскритиковал фильм Дудя про Колыму
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал документальный фильм блогера Юрия Дудя «Колыма – родин наших страхов».
Профиль вчера в 06:22
Автоспорт
Квят сохранил место в Toro Rosso на 2020 год
Команда Toro Rosso подтвердила состав пилотов на 2020 год.
Motorsport.com Россия 05:19
Армия и оружие
«Полуразведение» или козацко-американская хитрость
Национальная гвардия Украины обладает тем же самым вооружением, что и ВСУ, только численность его засекречена.
Комсомольская правда вчера в 06:00
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Политика
На Украине поведали о попытках Зеленского договориться с Путиным
По мнению украинского дипломата, каждый глава Украины делает попытку договориться с Путиным, чтобы найти возможность построить отношения, «чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала».
Lenta.ru 03:03
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появилось новое условие, по нему видеохостинг YouTube может прекращать доступ аккаунта ко всему серверу.
ToDay News Ufa вчера в 10:27
Культура
В Токио выбрали «Мисс Интернешнл 2019»
В японской столице Токио прошел конкурс «Мисс Интернешнл 2019».
Росбалт 04:18
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Известия вчера в 09:09
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разрешить Киеву проверить газоизмерительную станцию «Суджа».
ТК Звезда вчера в 19:04