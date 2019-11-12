Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГлава ВТБ Костин оценил перспективы «Динамо» в сезоне РПЛ

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Перемены в московском футбольном клубе "Динамо" требуют времени, но команда способа провести хороший сезон, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо".
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