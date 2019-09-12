Экономика
BFM.ruКостин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов. Он предложил не собирать налоги с низких зарплат.
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новостивчера в 09:59
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Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налога на доходы
Rambler News Serviceвчера в 10:10
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Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Технологии
Липчане могут оплатить проезд мобильным приложением
Управление информатизации администрации Липецкой области совместно с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» в рамках проекта «Умный город» запускает пилотный проект по тестированию системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «LitePASS».
Most.tv вчера в 03:22
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика
Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана
РИА Новости вчера в 22:26
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Футбол
«Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА
Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, назвавшего Луиса Адриано «обезьяной» в сообщении в Twitter.
МК-Спорт вчера в 11:05
Культура
Актеру Петру Мамонову провели операцию на сердце
Актер и музыкант Петр Мамонов 12 сентября успешно перенес операцию на сердце. Об этом РБК сообщила жена артиста Ольга Мамонова.
РБК вчера в 08:42
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом
Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru вчера в 04:11
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Политика
Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку
Президент России Владимир Путин во время посещения дагестанского села Ботлих в четверг, 12 сентября, выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.
Известия вчера в 08:12
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости вчера в 14:52
Авто
Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили 11 сентября в 05:32
Политика
Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что на днях неизвестный злонамеренно проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне, передает ТАСС.
Москва 24 вчера в 09:59
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru вчера в 03:47
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля.
РИА Новости вчера в 13:05
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru вчера в 01:17
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
Художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что попал в аварию в подмосковной Барвихе, он не пострадал, а его другу понадобилось вызывать скорую помощь.
РИА Новости вчера в 14:43
Общество
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
РИА Новости вчера в 04:58
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM вчера в 01:24
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 22:47
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Экономика
«Черноголовку» потянуло на сладкое
Коммерсантъ вчера в 19:13
Космос
Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов
МИР 24 11 сентября в 08:19
Политика
Госдума предлагает наказывать чиновников, которые оскорбляют граждан
Парламентарий предлагает дополнить УК РФ новой статьей 286.2 об ответственности за оскорбление, которое совершено должностным лицом, представителем власти и чиновником.
Live24 вчера в 09:47